„Je to moralizování. Je to skutečně směšné a je to kampaň a je absurdní, že náš koaliční partner na nás takto útočí,” uvedl Babiš s tím, že v případě, že by jej Sobotka skutečně odvolal, tak se rozhodne podle aktuální situace, zda opustí vládu sám, nebo s sebou vezme i další ministry z ANO.

Podle Babiše měl Sobotka se zveřejněním analýzy alespoň počkat na pátek, kdy šéf ANO podle svých slov hodlá předsedovi Sněmovny Janu Hamáčkovi předložit písemnou odpověď na nejasnosti kolem svých korunových dluhopisů. K tomu ho v březnu vyzvali poslanci. Termín je konec dubna, což je v neděli, pátek je tedy poslední možný den.

Babiš dodal, že pokud jej premiér osloví, na otázky vyplývající z analýzy odpoví. „Některé ty otázky jsou samozřejmě nesmyslné a je vidět, že lidé, kteří to dělali, tomu nerozumí,” tvrdí Babiš.

Jdu se Zemana zeptat, co si o tom myslí



Možnost, že by sám rezignoval, Babiš nezvažuje. Pokud jej Sobotka odvolá, věří, že na to bude nějak reagovat prezident Zeman.

Za Zemanem půjde příští středu, aby se s ním poradil. „Jdu se ho zeptat, co si o tom myslí. On je samozřejmě zkušený politik. Já jsem politik amatér, stále jsem si nezvykl na ty poměry v politice, na ty podrazy a lži. Člověk z toho občas zvrací. Takže se ho jdu zeptat, co si o tom myslí,” sdělil účel své schůzky Babiš.

Babiš ještě dopoledne tvrdil, že ho chce předseda vlády odvolat. Sobotka přitom na své tiskové konferenci jen zopakoval, že Babiš musí do konce dubna vysvětlit nejasnosti kolem svého podnikání. V opačném případě zváží premiér další postup. [celá zpráva]

Sobotka si nechal vypracovat materiál, který má zmapovat Babišovo podnikání včetně okolností, jak současný vicepremiér získal koncern Agrofert. Jsou v něm shrnuty veškeré pochybnosti ohledně Babišových obchodních aktivit. Na závěr pak klade 22 otázek, které kromě nejasností kolem korunových dluhopisů zahrnují i příjmy za prodej akcií společností Profrost, Afeed CZ a Affed koncernu Agrofert, a týkají se také fondu Hartenberg, společnosti Imoba a aféry kolem Čapího hnízda.

Video

Záznam briefingu premiéra Bohuslava Sobotky

Sněmovně by pak vicepremiér měl v pátek vysvětlit nejasnosti kolem nákupu svých korunových dluhopisů.

„Překážím jejich neomezenému vládnutí a kšeftům,” tvrdí Babiš o svých oponentech. Stejně jako Sobotka pak svolal na čtvrteční odpoledne tiskovou konferenci.