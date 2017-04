Z dalších stran průzkum přisoudil 4,6 procenta pirátům, 4,2 procenta SPD Tomia Okamury a 3,9 procenta Straně zelených.

Hnutí STAN, které bude kandidovat v koalici s lidovci, by obdrželo 2,2 procenta hlasů. „V modelu uvedlo 1,8 procenta dotázaných kombinaci TOP 09 STAN. Tento podíl jsme mezi oba subjekty rozdělili rovným dílem,” osvětlila agentura svůj postup.

V součtu s lidovci by koalice obou stran měla 9,3 procenta, což by jí ke vstupu do Sněmovny nestačilo, neboť by nepřekročila nutnou hranici 10 procent.

Předpokládaný zisk mandátů v dubnu podle STEM

FOTO: David Ryneš, Novinky

Hnutí Úsvit by dostalo 2,6 procenta hlasů, Svobodní 1,4 procenta.

Při hypotetickém přepočtu na mandáty by ANO mělo 80 mandátů, ČSSD 45 a komunisté 30. Občanské demokraty by zastupovalo 18 zákonodárců, lidovce 15 a TOP 09 12.

Strany současné koalice by měly pohodlnou většinu 140 křesel. Agentura si povšimla aktivizace voličů TOP 09 a KDU-ČSL. Předpokládaná volební účast by se pohybovala kolem 54 procent oprávněných voličů.

Volební model STEM (v procentech)

leden 2017 březen 2017 duben 2017 ANO 29,9 27,0 28,3 ČSSD 14,6 15,5 16,6 KSČM 12,6 13,9 12,2 ODS 9,8 7,3 7,4 KDU-ČSL 7,8 7,6 7,1 TOP 09 4,6 6,7 6,4 zdroj: STEM

Při pohledu na volební preference, které zahrnují i nerozhodnuté voliče a ty, kteří by k volbám nešli, by mělo ANO podporu 20,4 procenta. ČSSD 12,6 a KSČM 9,9 procenta. ODS by oslovila 5,5 procenta lidí, lidovci 5,2 a TOP 09 4,3 procenta.