„Budu tlačit na to, aby byla definována nová skutková podstata trestného činu, a to je podvodné poskytování lékárenské nebo lékařské péče,” uvedl ministr s tím, že by to umožnilo účinnější postihování nepoctivců, kteří pacientům nezřídka tvrdí, že jejich obtíže jsou způsobeny například parazity. Lidem pak za tučnou úplatu nabízejí „léčbu” i „medikamenty”, které je vyléčí.

V některých případech však mohou lidé trpět skutečným závažným onemocněním, jehož léčbu však pod dojmem samozvaných šarlatánů zanedbají, což může mít i fatální důsledky.

Parazitolog František Stejskal z Nemocnice Na Bulovce připouští, že mnoho z těch, kteří nepoctivcům uvěří, by vedle dalšího potřebovalo i psychologickou péči.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD)

FOTO: Milan Malíček, Právo

„K nám přijde a řekne si: 'Byli jsme tady vyšetřeni, nic nás to nestálo. Asi se nám tu moc nevěnovali. Když půjdeme k tomu alternativnímu léčiteli, věnuje se nám mnohem víc. My tam za to musíme zaplatit, i ty léky si musíme zaplatit, tak asi budou účinnější',” popsal možné myšlenkové pochody lidí, kteří míří k léčitelům a jejich zázračným medikamentům.

Část lidí podle Stejskala bez ohledu na laboratorní testy věří, že mají nějaké onemocnění. Těm však podle něj nepomůže medikamentózní léčba, nýbrž dlouhodobá psychoterapie.