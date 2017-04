Zeman řekl, že „vážně uvažuje” o udělení milosti Kájínkovi v Čáslavi před dvěma týdny. O pár dní později pak upřesnil, že udělení milosti zváží, protože není převědčen o jeho vině. Proto bude studovat všechny podklady týkající se kauzy, než se rozhodne.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček Novinkám v úterý sdělil, že termín, do kdy se hlava státu rozhodne, není nijak stanoven.

Žádné velké šance



Sázkové kanceláře se ale rozhodly využít populárního tématu k vypsání sázek. Z nich je patrné, že v omilostnění odsouzeného vraha a recidivisty příliš nevěří.

Na šanci, že by byl Kajínek omilostněn do konce roku 2017, vypsala Fortuna kurz 2,85:1. Podobný kurz na jeho propuštění vypsala i Chance, a to 2,9:1. Možnosti, že Kajínek oslaví Silvestra za mřížemi, pak sázkové kanceláře věří více. Kdo by si na tuto možnost vsadil, získá pouze 1,32 - 1,35násobek vkladu.

Fortuna pak nabízí možnost si vsadit, že do konce roku 2018 bude obnoven soudní proces ohledně jeho vražd z roku 1993. Kurz je 12:1.

Kajínek si nyní doživotní trest odpykává v Rýnovicích. Odsouzen byl za vraždu podnikatele Štefana Jandy a jeho osobního strážce Juliána Prokeše. Útok přežil Vojtěch Prokeš, který vyvázl „pouze” s těžkým zraněním a následně Kajínka usvědčil. Kajínek se nejvíce proslavil svým útěkem z nejstřeženějšího českého vězení Mírov.