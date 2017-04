„Začali jsme demontovat ocelovou konstrukci, kterou rozdělíme na šest celků. Dva z nich chceme sundat ještě během dneška,“ řekl v pátek Právu stavbyvedoucí Metrostavu Libor Hájek.

Na stavbě bylo rušno už od ranních hodin. Dělníci severní most přes Mikulášskou ulici nejprve rozdělili autogenem. Poté ho bagr rozstříhal hydraulickými nůžkami. Následovalo připevnění ocelových lan a řetězů, které na most vynesl jeden z největších mobilních jeřábů - Terex AC-500 2.

První asi devadesátitunový kus se snesl na zem kolem poledne. Náročná operace, které přihlížely desítky lidí, se obešla bez sebemenších problémů.

„Most je položený na ložiskách. Pomocí ocelových lan a řetězů jsme od nich oddělili nosníky. Jednotlivé kusy se nyní budou postupně rozpalovat a odvážet,“ doplnil Hájek.

Stavbaři demontují most u vlakového nádraží v Plzni.

FOTO: Jan Švábek, Právo

Stará konstrukce by z místa měla zmizet do úterý 18. dubna. Zatím práce probíhají během dne. Pokud by demolice nabrala zpoždění, stavbaři jsou připraveni přejít i na noční směny.

Pod mostem jezdí tramvaje, které úsekem neprojedou do pondělí 24. dubna. Komunikace první třídy je uzavřena i pro další vozidla městské hromadné dopravy a osobní automobily.

Investorem stavby je Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), podle které jsou spodní části mostů v havarijním stavu. Nová konstrukce severního mostu by měla být hotova do konce letošního roku. Demolice a poté i stavba jižního mostu má začít na jaře 2018.

Na nádraží nedávno skončila modernizace nástupišť východní části za 1,3 miliardy korun. SŽDC už chystá také generální opravu budovy z roku 1862, vyjít by měla zhruba na miliardu.