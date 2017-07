Asi největší problémy jsou na jižní Moravě. Kvůli stávce řidičů autobusů za vyšší mzdy tam nejezdí 67 z 225 linek.

Jsou to meziměstské linky a MHD v okresních městech mimo Brno, v krajském městě jezdí autobusy bez omezení. Proti středečnímu předpokladu někteří jednotliví řidiči přišli do práce, vyjede tedy více spojů na částečně omezených linkách, kterých je 61, řekl ráno dispečer organizátora krajské dopravy společnosti Kordis JMK Antonín Chudiak.

Na jihu Moravy je nejvíce postiženo Břeclavsko, Blanensko, Kyjovsko, Vyškovsko a okolí Veselí nad Moravou.

TIP: V plánovači na Mapy.cz a aplikaci Pubtran.cz naleznete jízdní řády Jihomoravského kraje zohledňující dnešní stávku řidičů autobusů.

Ve spolupráci s jinými dopravci, jejichž řidiči nestávkují, se podařilo zajistit ranní spoje do Brna a odpolední spoje z Brna na lince 104 do příhraničního Hevlína. Nepojede se však až do rakouského Laa an der Thaya.

Pustá a prázdná byla po ránu nástupiště na hlavním autobusovém nádraží v Blansku. Tamní autobusová společnost ČAD Blansko zaměstnává 150 řidičů autobusů. Do stávky za vyšší mzdy se zapojili všichni až na tři řidiče.

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo

České dráhy také posílily řadu vlaků ráno směrem do Brna a odpoledne z Brna. Z Vyškova vyjel v 05:17 speciální vlak do Brna přes Luleč, Rousínov a Brno-Slatinu. Nahradit měl především linku 107, která mezi Brnem a Vyškovem jezdí jen omezeně. Do vlaku se čtyřmi vagóny na nádraží ve Vyškově nastoupilo do 100 lidí.

Nenaplnil se tak předpoklad jihomoravského odborového předáka Libora Weinsteina, který den před stávkou odhadoval zhruba osmdesátiprocentní účast řidičů. Na jihu Moravy je přibližně tři tisíce dopraváckých odborářů, polovinu z nich však tvoří zaměstnanci Dopravního podniku města Brna, kteří se stávky neúčastní.

MHD v Břeclavi jezdila v den stávky zdarma

FOTO: Milan Vojtek , Právo

Dvojí rozměr měla stávka řidičů pro cestující v Břeclavi. Zatímco část jich nejspíše nevěřila informacím o protestu a marně vyčkávala na zastávkách na zrušené spoje, jiným se zase po nástupu do autobusu rozzářily tváře spokojeným úsměvem. Rozdíl byl v tom, zda čekali na linkový spoj Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, nebo na spoj městské hromadné dopravy. Prvně jmenované nevyjely, druhé vozily cestující zdarma.

Řidiči městské dopravy v České Lípě stávkují.

FOTO: Vít Černý, ČTK

Ochromená Česká Lípa

Řidiči stávkují také na Českolipsku v Libereckém kraji. I když se už po třetí hodině ranní sešly v českolipských garážích společnosti BusLine více než dvě desítky šoférů, za volant autobusu nikdo z nich nezasedl. Do 05:00 nevyjel ani jediný autobus, řekl vedoucí střediska Jan Kotek.

Během rána v České Lípě vyjely autobusy alespoň na páteřní městské linky 203 a 205. BusLine se podařilo zajistit subdodavatele.

Stávka řidičů autobusů ochromila Českou Lípu.

FOTO: Vít Černý, ČTK

Autobusy nejedou na Šumpersku

Kvůli stávce nevyjely také autobusy v Olomouckém kraji, konkrétně na Šumpersku, Jesenicku, v Mohelnici a v Zábřehu. Provoz MHD v Šumperku i dálkové spoje dopravce částečně zajistil, řekl mluvčí dopravní společnosti Arriva Roman Herden.

O stávce řidičů se lidé mohli v Zábřehu i na dalších místech Šumperska dozvědět z informačních letáků vylepených na zastávkách.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

„Podařilo se nám zajistit aspoň částečný provoz MHD v Šumperku a také dálkové spoje z Jeseníku do Olomouce, Ostravy a do Prahy nebo z Šumperku a Mohelnice do Ostravy," řekla ředitelka společnosti Arriva Morava Pavla Struhalová. Arriva později potvrdila, že řidiči na Šumpersku a Jesenicku už ve čtvrtek nevyjedou.

Bez omezení mají jezdit autobusové spoje v okrese Olomouc, v Hranicích na Přerovsku a v Přerově.

Video

Stávka řidičů autobusů postihla i Zábřeh

Stávka řidičů linkových autobusů společnosti Arriva Morava se dotkla i Pardubického kraje. Na Svitavsku a Orlickoústecku nejezdí pět linek.

Asi 20 lidí z Vranové Lhoty na Svitavsku má ve čtvrtek kvůli stávce řidičů autobusů volno. Studenty škola uvolnila z výuky.

Na Šluknovsku nevyrazil jen jeden ranní spoj

Krom jednoho spoje se ve čtvrtek ráno bez problémů dostali do zaměstnání a do škol lidé v Ústeckém kraji. Řidiči autobusů nakonec od ohlášené stávky kvůli mzdám ustoupili. Výjimkou bylo Šluknovsko, kde nevyjel jeden ranní spoj.

„Víme, že nevyjel na Šluknovsku jeden jediný spoj z Lobendavy do Varnsdorfu. Všichni dopravci jinak hlásí, že vše vyjelo,“ řekla Právu mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Na začátku týdne byla většina řidičů společnosti BusLine připravena stávkovat. Rozhodnutí přehodnotili šoféři poté, co se firma dohodla s Ústeckým krajem na dodatku smlouvy, která zaručuje další peníze na mzdy řidičů. Již dříve oznámila společnost Arriva Teplice, že do stávky její řidiči nepůjdou.

Do stávky kvůli mzdám nevstoupili ani řidiči společností ČSAD Slaný. Do poslední chvíle se spekulovalo, že by mohli stávkovat řidiči společnosti Autobusy Karlovy Vary jezdící na Šluknovsku, ale i tam většina autobusáků na své linky vyrazila.

Před dvěma dny vypadala situace ještě jinak. „Zhruba 99 procent nás bylo připraveno stávkovat. Vedení firmy nám pak sdělilo, že se domluvili s krajem a není důvod stávkovat. To jsme uznali a šli jsme do práce,“ řekl Právu řidič firmy BusLine Jan Szabo na lovosickém autobusovém nádraží.

Spoje na Litoměřicku jezdily podle jízdního řádu

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Podle jízdních řádů vyjely i autobusy tří hlavních dopravců na Vysočině - firem Icom transport, Zdar a Arriva.

Komplikace cestující nezaznamenali ani v Královéhradeckém kraji. Na Zlínsku zaznamenali problémy v některých obcích, kam jezdí společnosti z Jihomoravského kraje.

Podpora kolegů letáky



Řidiči linkových autobusů plzeňského ČSAD, dominantního veřejného dopravce v Plzeňském kraji, nestávkují. Počátkem března se dohodli na zvýšení mezd s krajem i s firmou. Stávku kolegů z ostatních regionů, kteří dosud nedostávají vyšší minimální mzdu, však podpořili letáky na palubních deskách vozů nebo dveřích u řidiče zvenku.

Ve středních Čechách autobusy jezdí podle jízdního řádu, řidiči nestávkují. Někteří řidiči vyvěsili v autobuse plakát upozorňující na nízké platy.