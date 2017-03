Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) uvedl, že nákup ukazuje na novou strategii pořizování výzbroje a výstroje. „Tam, kde je to možné, nakupujeme a budeme nakupovat doma,“ řekl.

Vlašimská firma Sellier & Bellot by měla armádě od letoška až do roku 2021 dodávat 61 druhů cvičné i ostré munice do ručních zbraní. Za pět let by měli vojáci odebrat střelivo ve výši až tři miliardy korun. Již letos by měla obrana dostat munici za téměř 300 miliónů korun.

Neprůstřelné vesty by měla vojákům dodat firma Argun z Hradce Králové. Ta zvítězila ve výběrovém řízení, za 5,5 tisíce vest chce 255 miliónů korun s DPH.

„Letos proběhnou vojenské a další potřebné zkoušky. Do konce listopadu armádě dodáme prvních 1500 vest,“ uvedl majitel firmy Stanislav Petr. Na balistické vesty vojáci již dlouho čekají, ministerstvu se totiž dlouho nedařilo nákup vest dokončit. Naposledy kvůli sporům musela ukončit smlouvu s uherskobrodskou Českou zbrojovkou na dodání 2291 neprůstřelných vest za 68 miliónů korun.

Čtyři bojová vozidla pro speciální síly jsou od společnosti SVOS Přelouč. Podle mluvčího obrany Petra Medka „cena 94,5 miliónu Kč s DPH je výrazně nižší, než resort očekával“.

Mělo by jít o speciální otevřené vozy. „Vozidla jsou postavena na unikátním českém podvozku a jsme rádi, že první kusy budou sloužit v české armádě,“ uvedl jednatel SVOS Přelouč Jan Černý.