Po prababičce pečující o děti požadoval stát vrácení peněz

Do neuvěřitelného kolotoče finančních problémů se kvůli chybě sociálních pracovníků dostala šedesátiletá prababička ze severní Moravy. Ve své péči má dvě pravnučky ve věku tři a čtyři roky. Stát po ní chtěl, aby mu vrátila 31 600 korun, které jí zaplatil jako rodičovský příspěvek. Hned by jí je ale zase dal. Úředníci to odůvodnili tím, že děti sice měla ve své péči, ale ne řádným způsobem.