„Když se pan Babiš rozčílí, tak mluví sprostě nebo slovensky. Některým věcem, když mu je řeknete slušně, tak nerozumí. Pan premiér použil slovo, kterému pan Babiš rozumí. To slovo provází pana ministra celým životem, skoro bych řekl, že ojeb je jeho druhé jméno,“ řekl Chvojka.

Premiér Bohuslav Sobotka napsal v tomto týdnu, že „Babiš důkladně o...al český stát“. [celá zpráva]

Chvojka vysvětlil, že on sám si nemyslí, že by slovo „o...at” muselo být nutně sprosté. „Je otázka, zda to slovo je vulgarita, podle mého názoru je to na pomezí,” řekl. Podle něj lze takové slovo výjimečně použít.

Další host pořadu místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) konstatoval, že to není Sobotkův způsob vyjadřování a že mu to zřejmě někdo poradil.

„Ten problém je jinde. Třeba já, když řeknu nekorektně Cikán, tak se nic nestane, když ho použijete vy, tak vás někdo upozorní, že to říkat nemáte. Když to řekne premiér, který nemluví sprostě, tak to k němu nejde. Asi mu to někdo poradil,“ uvedl Kubera.

Kubera prezidentem?



Televizní diskuse se dotkla také blížící se prezidentské volby — objevily se totiž spekulace, že by jedním z možných kandidátů mohl být právě Jaroslav Kubera. On sám tvrdí, že rozhodnutý ještě není.

„Je to ještě daleko, nevím, jestli budu kandidovat. Uvidíme, co řekne Zeman. Všichni případní kandidáti na to čekají, protože se podle toho rozhodnou,“ vysvětlil místopředseda Senátu. Miloš Zeman chce oznámit, zda bude znovu kandidovat, v březnu.

Podle Kubery by byl vhodným kandidátem člověk s vlastnostmi exprezidentů Václava Havla, Václava Klause a také prezidenta Miloše Zemana.

„Je důležité nasadit silného kandidáta. Já žiji 50let s jednou manželkou a zatím se k tomu staví dost rezervovaně a já ji zatím nemohu přesvědčit, aby zbytek života trávila na Hradě,“ podotkl Kubera.