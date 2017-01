Ve čtvrtek ráno na většině území panovala nízká oblačnost a zatažená obloha, která se však během dne začne rozpouštět. Jasná obloha by měla vydržet celý nadcházející víkend. Čtvrteční ranní teploty klesaly od -1 do -5 stupňů Celsia, odpoledne již bude tepleji, od -4 do 0 stupňů.

V pátek se již dočkáme jasné či polojasné oblohy, ranní teploty se budou v nížinách pohybovat mezi -10 a -14 stupni. Oteplí se v místech s nízkou oblačností, kde bude až -7 stupňů. Odpolední teploty vyšplhají na -5 až na -1 stupeň v místech, kde bude mlhavo, v nižších polohách až na 2 stupně.

Víkend bude ve znamení jasné oblohy a nízkých teplot. V sobotu bude jasno až polojasno, ojediněle zataženo, ranní minima klesnou na -12 až -16 stupňů, v oblastech s nízkou oblačností bude mírně tepleji, okolo -10 stupňů. Přes den by teploty mohly vyšplhat nad bod mrazu, pohybovat by se měly mezi -2 a 2 stupni.

Od konce víkendu sníh a ledovka



V neděli bude zpočátku jasno, ranní teploty budou klesat od -12 do -16 stupňů, v místech s nízkou oblačností do -10 stupňů. Během odpoledne počasí začne ovlivňovat studená fronta, která přinese občasné sněžení a také mrznoucí déšť. Budou -2 až 2 stupně a měl by se pročistit vzduch od dlouhotrvajícího smogu.

V pondělí ráno by řidiči měli počítat s možnou ledovkou na silnicích. Bude oblačno až zataženo s občasným sněžením, ve vyšších polohách narazíme na mrznoucí déšť. Ranní teploty budou klesat od -6 do -10 stupňů, odpolední maxima vystoupají od -1 do 3 stupňů.

V úterý bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle srážky. Ranní teploty se budou pohybovat mezi -3 a -7 stupni, odpolední mezi nulou a 4 stupni.

Závěr ledna přinese postupné oteplování, přesto by si řidiči měli stále dát pozor na ledovku.