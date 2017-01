Lesníci plochu osázeli sazenicemi dubu, modřínu, douglasky, lípy, jasanu nebo javoru. Výsadba trvala téměř čtyři týdny, lesníky ale čeká ještě spousta práce.

„První dva roky to tu budeme intenzivně vylepšovat. Budeme se tedy snažit dodržet to, aby na dané ploše bylo 90 procent životaschopných sazenic. Každoročně po dobu sedmi let se to bude pravidelně odstraňovat tráva, která roste okolo sazenic, aby je nezahlušila,“ řekl Novinkám Václav Sitek ze společnosti Lesy hl. m. Prahy.

Výsadba lesa mezi pražskou Dubčí a Běchovicemi

FOTO: Novinky

Celá plocha je oplocená, aby sazenice nezničila volně žijící zvěř. Plot má také zabránit vstupu majitelům psů, kteří by je tam venčili.

Pozitivně se k výsadbě nových stromů vyjádřil běchovický starosta Ondřej Martan. „My vznik nových lesů jednoznačně vítáme. Díky spolupráci s hlavním městem Prahou se můžeme těšit na desítky tisíc stromů, které nejen v Běchovicích, ale na celém východě Prahy zlepší ovzduší,“ řekl.

Letos se také v prostoru mezi Běchovicemi a Koloději založí další rozsáhlý projekt přírodní zeleně, les V Panenkách. Půjde svou velikostí o druhý největší projekt zeleně, zakládané po roce 1989.