Vláda si od novely slibuje omezení pančování vína. Sudové víno se například nebude moci prodávat jinde než u výrobců nebo dovozců vína. Výrobcem ale bude i ten, kdo si víno nechá vyrobit. Zakazuje se rovněž prodej vína z automatů.

Za pančování vína se mohou nově udělit pokuty ve výši až 50 miliónů korun, nyní jsou desetinové.

Vinotéky, které mají pouze prodejní místo, budou moci sudové víno prodávat pouze v takzvaných back-in-boxech, tedy v „pytlech v krabici“, které nelze znovu naplnit. Další novinkou je, že prodejci sudového vína se budou muset zaregistrovat.

Pan prezident podepsal v pondělí dne 23. ledna 2017 tyto čtyři zákony: https://t.co/309Q5g5389 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 23. ledna 2017

Kritici normy se obávají, že zákon bude znamenat likvidaci malých vinařů.

Zadlužování veřejných rozpočtů dostane strop



Prezident svým podpisem stvrdil rovněž novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Tu Sněmovna přijala v polovině ledna, když přehlasovala veto senátorů. [celá zpráva]

Zákon proti nadměrnému zadlužování veřejných rozpočtů počítá s tím, že pokud zadlužení veřejných rozpočtů překročí 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady by musely přijmout nápravná opatření.

Zatímco pro kabinet by to znamenalo povinnost předložit návrh státního rozpočtu tak, aby vedl k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí, obce a další instituce by musely mít za této situace rozpočty přinejmenším vyrovnané.

Senát normu odmítl právě kvůli dopadům na obce a další instituce, kterým by mohl zkomplikovat možnosti investic.

Prezident podepsal i změny souvisejících zákonů a normu o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, která je transpozicí evropské směrnice.