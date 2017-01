„Soustředíme se jen na vybrané komunikace, aby bylo udrženo základní dopravní spojení," řekl ke kalamitní situaci ve středu večer Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu libereckých krajských silnic na starost.

„Nedoporučuji vůbec vyjíždět v této a do této oblasti,“ dodal. Kalamitní stav podle něj potrvá minimálně do čtvrtečního rána.

Alespoň páteřní cesty



Pro veškerou dopravu je zcela neprůjezdná i silnice první třídy 13 z Mníšku přes Albrechtický kopec do Frýdlantu a dále do Polska. Podle Šéna se silničáři snaží udržet alespoň sjízdnost na silnici III. třídy z Mníšku přes Oldřichovské sedlo do Raspenavy a na silnici 291 z Frýdlantu na Nové Město pod Smrkem.

„Máme tam nasazený šípový pluh a pojede tam i fréza. Budeme dělat všechno pro to, abychom zajistili průjezdné aspoň tyto páteřní komunikace vedoucí Frýdlantskem,“ dodal.

Vyhlášení kalamitního stavu znamená, že silničáři nejsou v časových lhůtách schopni zajistit sjízdnost na jednotlivých komunikacích podle plánu zimní údržby.

„Mohli bychom si najmout další síly, ale bohužel nemělo by to žádný smysl. To bychom s těmi stroji jezdili tam a zpátky a stejně by to nepomohlo. Musíme to nechat vysněžit a pak se to musí uklidit,“ podotkl Šén.

Přes pět centimetrů sněhu za hodinu



V kraji vydatně sněží, za hodinu místy připadlo i více než pět centimetrů sněhu. V ostatních částech Libereckého kraje jsou silnice zatím sjízdné. Pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů je ale uzavřena silnice 10 z Tanvaldu do Harrachova na Semilsku, která vede dál do Polska.

Komplikace hlásí i další kraje. V Ústeckém či Karlovarském kraji mají kvůli novému sněhu potíže zejména kamióny.

V Ústí nad Labem má problémy městská hromadná doprava. Trolejbusy nemohou vyjet některá stoupání. Dopravní podnik částečně nasazuje místo nich autobusy.

Varování meteorologů



Meteorologové na možné problémy s počasím upozorňovali. Aktuálně stále platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před ledovkou, sněhem a sněhovými jazyky.

Týká se celého území České republiky a vypršet by měla ve čtvrtek v poledne.