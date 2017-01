Historické místo objevili amatérští hledači, kteří ho začali prohledávat, a obrázky nálezů se začaly objevovat na sociálních sítích. Proto byli loni v říjnu vědci z Archeologického ústavu vyzváni k akci.

„Toto místo bylo známé hlavně pro místní, ale tradovalo se, že se všechno odvezlo,” vysvětlil pro Novinky archeolog Akademického ústavu AV ČR Patrik Čech, proč se nezačalo hledat dříve.

Když ze země začaly lézt větší artefakty, vložilo se do věci rychnovské muzeum. „Celou amatérskou akci zarazilo,“ poznamenal Čech.

Vědci monitorují i nálezy amatérů

Na místě pak začali pracovat vědci. „Podařilo se nám najít část motoru, respektive je to válec a hlava devítiválcového hvězdicového amerického motoru, který byl vyvinut již ve 30. letech. Během světové války až do padesátých let ho byly vyrobeno desetitisíce kusů. Byl to jeden z tahounů letecké války a velmi velkou měrou přispěl k porážce nacistického Německa,“ sdělil Patrik Čech.

Dodal, že díky internetu mají vědci i přehled o ostatních částech letounu, které jsou ve vlastnictví hledačů pokladů.

„Víme, že ve vesnici je palubní kulomet ráže 12,7. Na internetu kolují fotografie křídelní vzletové klapky a víme, že je dochován poklop nouzového výstupu pro pilota letadla, což jsou velmi cenné věci,“ konstatoval.

I když se s těmito sběratelskými kousky i obchoduje, jedná se podle něj většinou o černý trh.

Nálezy vědců budou k vidění od dubna tohoto roku vystaveny v muzeu v Rychnově nad Kněžnou. Pokud se ukáže, že se hluboko pod zemí skrývají ještě větší poklady, bude výstava průběžně doplňována.

Letadlo mířilo na Berlín

Jednalo se o první odborný archeologický výzkum tohoto zaměření na území ČR. Pro vědce bylo zajímavé i to, že už dopředu znali příběh nacházených předmětů, a ne že tomu bylo naopak.

Letoun B-17G patřil k 15. letecké armádě pátého bombardovacího křídla. V den, kdy spadl, odstartoval ráno z italské základny Cellone u Foggie.

Bombardovat měl spolu s dalšími 26 letadly Berlín. Kvůli navigační chybě se ale dostal nad mosteckou rafinerii v severních Čechách, kterou chránilo protiletadlové dělostřelectvo. Letoun explodoval u vsi Černíkovice u Rychnova nad Kněžnou, všech deset amerických členů posádky se předtím evakuovalo. Němci je zajali a část skončila v koncentračním táboře.