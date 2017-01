„Se Stranou soukromníků ČR jednáme. Je to varianta, o které budeme v příštích dnech diskutovat,“ řekl Fiala.

Odmítl nicméně domněnku, že by za tím byl zájem získat tak Valentovy peníze na kampaň. „Ivo Valenta dlouhodobě poskytuje ODS sponzorské příspěvky a díky ekonomickým opatřením, která jsme udělali v minulosti, nebudeme mít problém zajistit financování kampaně z vlastních zdrojů. Mohu vyloučit, že bychom něco dělali pro peníze,“ řekl Fiala.

Připomněl, že například před sněmovními volbami v roce 2010 Strana soukromníků vyzvala své voliče, aby dali hlas ODS. Valenta v loňském roce poskytl ODS dva milióny korun.

Předseda ODS Petr Fiala

FOTO: Milan Malíček, Právo

Vzhledem k tomu, že předvolební koalice by měla dle volebního zákona navýšené nutné kvorum pro vstup do parlamentu (koalice dvou stran by musela získat deset procent), jedná se o tom, že by na kandidátkách ODS figurovali i nestraníci – například právě členové Strany soukromníků.

Podobnou nabídku před časem učinil podle kuloárních informací Fiala i europoslanci Petru Machovi, bývalému šéfovi Strany svobodných občanů, ten ji ale odmítl.

Mezi ODS a STAN

Soukromníci ale naznačili, že si budou vybírat – ke spolupráci je totiž láká i STAN. „Jednáme s ODS i se STAN. Obě strany jsou mi sympatické, obě mají zajímavé názory a jsou mi blízké. STAN tím, že je to hnutí regionálně postavené, ODS má zase velkou strukturu a názorově je nám nejblíž. Rozhodnutí padne příští týden,“ řekl Právu senátor Valenta.

Předseda strany Petr Bajer sdělil, že soukromníci jednají o třech variantách. „První je samostatná kandidátka, kterou už máme předpřipravenou. Druhý model je ODS s podporou Strany soukromníků. O společné kandidátce jednáme i se STAN, ve hře je i varianta se STAN a KDU-ČSL,“ dodal Bajer.

Jeho slova potvrdil i předseda STAN Petr Gazdík. „Snažíme se dát dohromady jakousi ‚třetí sílu‘, která by kromě nás a KDU-ČSL zahrnovala také SNK-ED, Soukromníky a různá regionální hnutí. Formu řešíme, může to dopadnout jakkoliv. Chceme rovnocennou protiváhu k ANO a ČSSD,“ řekl Gazdík.