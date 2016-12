„Měly se v obřadní síni v historické budově radnice konat celkem tři svatby: dvě klasické a jedna diamantová. Jenže ta diamantová byla v sobotu ráno zrušena, nevěsta totiž onemocněla,“ popisovala mluvčí Orlové Nataša Cibulková.

Dodala, že vše začalo tím, že David Maruscák se Soňou Skulinovou nemohli najít radnici, která by je na silvestra oddala. „Hledali ve svém okolí, až prostě dorazili k nám na radnici. No a my jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Proč taky ne, vždyť je dnes klasická sobota, kdy se u nás běžně oddává,“ líčila Cibulková s tím, že zároveň je napadlo dát možnost i jiným párům.

„Vyhlásili jsme to proto v našich novinách, že kdo má zájem se vzít na silvestra, že ta možnost tady je,“ usmívala se orlovská mluvčí.

Po sedmi letech si řekli své ano na radnici v Orlové Ervín Gerlich s Ladou Lelovou.

FOTO: Luděk Cibulka

Na výzvu v novinách se přihlásili starší manželé, kteří chtěli na silvestra oslavit již zmíněnou diamantovou svatbu a ještě také další mladý pár: Ervín Gerlich s Ladou Lelovou. „Našli jsme výzvu radnice v novinách a moc se nám ten termín zalíbil. Tak jsme do toho šli. Vlastně jsme dnes oslavili konec roku svatbou a první den manželství bude i prvním dnem nového roku. Na silvestra tak vždy budeme navíc i slavit naše výročí svatby. Bude se to dobře pamatovat,“ vysvětloval šestadvacetiletý Ervín Gerlich.

Se svou novomanželkou se chystá vyrazit v lednu na líbánky. „Ještě vše plánujeme a domlouváme,“ podotkl novopečený manžel s tím, že svatbu připravovali delší dobu. „Vzali jsme se po sedmi letech,“ dodal.