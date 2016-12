Lítost vyjádřila i zpěvačka Helena Vondráčková, která s Alexandrovovým armádním souborem písní a tanců několik let vystupuje. Letoun ruského ministerstva obrany se dnes zřítil do Černého moře u Soči, cestovalo jím víc než 60 členů souboru.

"Pan prezident s hlubokým pohnutím přijal zprávu o havárii armádního letadla u Soči, která si vyžádala mnoho nevinných lidských životů. Tragédie je o to smutnější, že postihla jeden z nejvýznamnějších ruských uměleckých souborů, k jehož ctitelům pan prezident patří," napsal Ovčáček na twitteru.

V ruštině doplnil, že vyjadřuje hlubokou soustrast nejen ruskému národu, ale také všem milovníkům kultury v celém světě.

"Je to šokující zpráva, která mi ve sváteční ráno zasadila hlubokou ránu do srdce," uvedla Vondráčková. Se souborem měla v příštím roce vystupovat na turné po Slovensku. "Zatím si netroufám odhadovat, jak to celé dopadne. Je mi to moc líto, v myšlenkách jsem s pozůstalými," dodala.

Putin již kondoloval pozůstalým



Ruský letoun Tu-154 se zřítil do Černého moře s 92 lidmi na palubě, Alexandrovce přepravoval na vystoupení do Sýrie. Z moře zatím záchranáři vylovili několik mrtvých. Nepředpokládají, že by katastrofu měl šanci někdo přežít. Pozůstalým již kondoloval ruský prezident Vladimir Putin.

Jeden ze zpěváků souboru uvedl, že na palubě zříceného letounu byli takřka všichni členové pěvecké části Alexandrovova souboru s výjimkou tří sólistů. Nebyl si ale jist, zda do Sýrie letěli i členové a členky tanečního souboru.

Soubor měl podle agentury TASS 186 členů, včetně devíti sólistů a 64 zpěváků v mužském sboru, 38 členů orchestru a 35 tanečníků a tanečnic. V Česku s Alexandrovci v minulosti vystupovali například Karel Gott a Lucie Bílá. Nejbližší turné souboru v Česku bylo plánované na květen příštího roku.