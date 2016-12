Do kostela Češi příliš nechodí, přesto více než třetina tvrdí, že věří v boha

Alespoň jednou měsíčně zajde do kostela osm procent Čechů, dalších deset procent do svatostánku zavítá několikrát do roka, tvrdí průzkum agentury STEM. Plných 51 procent Čechů do kostela nezajde, jak je rok dlouhý. Přesto se více než třetina lidí označuje za věřící.