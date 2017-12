Své rozhodnutí účastnit se prezidentské volby 2018 oznámil Horáček ve staré čistírně odpadních vod v pražských Dejvicích.

„Předstupuji před vás, abych oznámil svoji kandidaturu na prezidenta republiky. Mému rozhodnutí předcházely cesty za lidmi po celé republice, abych si vyslechl, jaký by měl být jejich prezident,“ řekl na začátku tiskové konference Horáček. Svůj úmysl kandidovat poprvé sdělil 20. října Novinkám. [celá zpráva]

„Lépe jsem pochopil, jak různorodé zájmy a názory máme, a potěšilo mě to. Jako lidé jsme prostě různí, máme vlastní představy o cestě za štěstím. A ve svobodné společnosti musíme mít právo na cestě je uplatňovat,“ dodal.

„Věřím, že službu ve funkci prezidenta České republiky lze vykonávat slušněji, kompetentněji a k lidem všech názorů vstřícněji než doposud,” uvedl v prohlášení.

Michal Horáček s týmem svých nejbližších spolupracovníků. Zleva manželka Michaela, Jiří Táborský, Viktor Janiš a Karolína Pelikánová.

FOTO: Právo

Horáček představil i devět hlavních témat, která by měla v rámci jeho kandidatury rezonovat. Zmínil vazby ČR na okolní svět, migraci, technologie, vzdělávání, rovnost žen a mužů i otázky podnikání a dopravní infrastruktury.

„Česká republika je součástí širšího prostoru,” zdůraznil Horáček a připomněl, že vazby země na EU a NATO jsou klíčové. „Nechci žádnou revoluci, chci pouze plnění toho, k čemu jsme se zavázali,” dodal. Opakovaně zdůraznil, že nechce kandidovat proti někomu, ale pro něco.

Kampaň si zaplatí sám



Horáček byl při oznámení trochu nervózní. Celý projev četl ze čtecího zařízení a občas se i přeřekl, přesto působil rozhodně, když tvrdil, že bude kandidovat.

Prezident by podle Horáčka měl zabránit „válce Čechů proti Čechům“. „Mnohokrát jsem slyšel, že povinností prezidenta je nejen potlačovat to, co je v nás nevrlé a malověrné, ale podporovat to, co je v nás vstřícné,“ upřesnil. Dodal pak, že by místo v zemi úsměšků chtěl žít v zemi úsměvů.

Upřesnil, že kampaň bude financovat společně se svojí manželkou. Sám a pouze s pomocí svého týmu si zařídí i celou kampaň. „Nedovolím, aby se na něm podílela žádná reklamní agentura, nebudu rozdávat pečivo, obejdu se i bez loga a tiskového mluvčího,“ shrnul Horáček.

Aby mohl kandidovat, bude potřebovat sebrat 50 tisíc podpisů. Ačkoli nebude potřebovat finanční podporu, uvítá pomoc lidí při sběru podpisů na petiční archy.

Horáček v rámci své kandidatury na svých stránkách uveřejnil své lustrační osvědčení, spis, který na něj vedla StB i zdravotní zprávy za uplynulá léta.

Nominaci od poslanců odmítl

Se svými úmysly kandidovat na úřad prezidenta se Horáček v minulosti nijak netajil. Oficiálně svůj záměr potvrdil Novinkám letos 20. října. Z médií se o jeho rozhodnutí také dozvěděla manželka Michaela Horáčková Hořejší.

Podporu mu vyjádřili již někteří politici. Například ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) v květnu letošního roku prohlásil, že Horáček bude dobrý prezident. Možnost, že by jej nominovali poslanci či senátoři, Horáček odmítl.

Vymezil se také proti tvrzení, že by jeho předvolební kampaň začala již 28. října na pražském Staroměstském náměstí. Tam společně s předsedou strany Starostové a nezávislí vystoupil proti Miloši Zemanovi.

Zatím není jasné, jestli bude znovu kandidovat na prezidenta i současná hlava státu. Zda se zúčastní i dalších voleb, by měl Miloš Zeman oznámit v březnu 2017, tedy na výročí své inaugurace.

Kromě Horáčka oznámil už svoji kandidaturu i lékař Marek Hilšer. A kandidáta na prezidenta také hledá iniciativa Kroměřížská výzva. Její spoluzakladatel Michael Kocáb nedávno v rozhovoru pro Právo uvedl, že možnou kandidaturu zvažují bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil nebo diplomat Petr Kolář. [celá zpráva]