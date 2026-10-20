Desítky lidí zabily drony v oblasti Abyei mezi Súdánem a Jižním Súdánem

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Ministr také uvedl, že zhruba 19 lidí utrpělo zranění. O více než 20 zraněných informovala charitativní organizace Lékaři bez hranic, jejíž pracovníci je ošetřují v blízké nemocnici. Někteří lidé mají kritická zranění, další popáleniny.
Širší oblast poblíž hranic obou států je místem podobných úderů opakovaně. V neděli si útoky bezpilotních letounů na jihu Súdánu vyžádaly na 80 obětí.
V Súdánu přes tři a půl roku zuří občanská válka mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Podle OSN bylo v první polovině letošního roku při dronových útocích obou stran zabito více než 1100 lidí.
Od roku 2011, kdy Jižní Súdán získal nezávislost, působí v regionu Abyei kvůli napjaté bezpečnostní situaci mírová mise OSN (UNISFA).