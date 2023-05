Biologická léčba pomáhá také ve veterinární medicíně

Pro využití v biologické léčbě se z těchto polyklonálních protilátek vybírá pouze jeden typ, který je nejúčinnější a nejpřesnější. Jak odborníci za společnosti Zoetis dodávají: „Soubor těchto protilátek, které jsou všechny zaměřeny proti stejné části antigenu, označujeme jako monoklonální protilátky.“ Druhým specifikem biologické léčby je to, že monoklonální protilátky je možné vytvořit i proti tělu vlastním antigenům (nemusí se tedy jednat o jinak nepřátelské látky). To by tělo našeho zvířete za normálních okolností neudělalo. Proč tedy tvořit protilátky, které budou útočit na složky vlastního těla?