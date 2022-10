Básník a písničkář Cermaque: Pojďme si zahrát karty!

Společenské hry podobně jako hudba umožňují jiný způsob komunikace, bližší jakési naší společné konstantě. Umožňují vyplavovat i sdílet emoce, všímat si, že v cítění světa se vzájemně podobáme. A přestože jsou často založené na soutěži, učí nás taky empatii; opakováním proher a výher se s obojím učíme vypořádat, a to se nějak promítá i do ostatního života. Vidím to na své dcerce. V odritualizovaném světě přinášejí sdílené hry do naší každodennosti očistnou divadelnost, rytmiku, kánon.