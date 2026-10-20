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Rok 2023 byl pro Colours of Ostrava smolný. Nejenže nedorazila Gouldingová, které let ani vystoupení nedoporučili lékaři, ale nepřijel ani nigerijský zpěvák Burna Boy, další programový favorit, jehož soukromý letoun měl v Paříži poruchu a nevzlétl.
Příští rok by nicméně měla Gouldingová dorazit ve formě i síle. Letos v březnu se jí narodilo druhé dítě, dcerka Iris, a v září nové album I Know Too Much. Na něm se vrátila k intimnějším a emotivním písním, které charakterizovaly její dřívější hudební období.
I Know Too Much je její první studiovou nahrávkou po třech letech. „Album vzniklo z myšlenky, že je možné toho v životě dokázat velmi mnoho, a že v lehkosti nevědomosti je určitý druh svobody,“ řekla.
„Vrátila jsem se do své komfortní zóny a našla si útočiště ve studiu. Můj počáteční instinkt byl ten, že nevím, kam to všechno směřuje. Ale věděla jsem, že musím být ve studiu. Psaní písně pro mě vždy bylo nejlepší formou terapie,“ dodala.
Devětatřicetiletá Elena Jane Gouldingová je na scéně od roku 2009. Své první album Lights vydala o rok později. Dnes má na kontě šest studiových desek. Dvakrát byla nominována na cenu Grammy, dvakrát získala Brit Awards.