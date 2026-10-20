Zemřel herec Richard Riehle

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Podle webu Deadline zemřel Riehle o víkendu ve svém domově v Los Angeles. Příčina smrti oficiálně nebyla uvedena.
Rodák z Wisconsinu debutoval ve filmu v malé roli ve westernu Rooster Cogburn s Johnem Waynem v hlavní roli. Z Riehleho se brzy stal tzv. charakterový herec (character actor), čili herec, který se objevuje tradičně v menších, avšak často výrazných rolích.
Asi nejvíce se proslavil rolí produkťáka Toma Smykowského v komedii Maléry pana Šikuly (Office Space), kde doplnil Rona Livingstona a Jennifer Anistonovou. V devadesátých letech se nicméně objevil i ve filmech O myších a lidech, Uprchlík, Casino či Smrtonosná zbraň 4.
Z jeho novějších projektů se sluší připomenout Zombieho Halloween II, kde byl ubodán hlavním antagonistou Michaelem Myersem, či další horor Texaský masakr motorovou pilou 3D. Hrál také ve čtvrtých Transformerech.
Riehle byl aktivní i na malé obrazovce. Účinkoval ve třech seriálech ze světa Star Treku, hostoval v Námořní vyšetřovací službě a jako Santa Claus se objevil v sitcomu Dva a půl chlapa.