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Autobus v Praze se zasekl pod viaduktem, vypustili mu kola

Martina Jedlánková
1:39

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Aktualizováno

V úterý zkomplikovala dopravu v Praze nehoda autobusu, který se zasekl pod železničním mostem. Na místo byli povoláni hasiči, kteří na vyproštění autobusu pracovali, policisté příčinu nehody vyšetřují. Incident se obešel bez zranění. Autobus se podařilo po více než dvou hodinách vyprostit.

Autobus se zasekl pod viaduktemVideo: Pavel Jaňurek, Novinky

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Zprávu o nehodě přijali policisté krátce po sedmé hodině ráno. Dálkový autobus se v ulici Jandova na Praze 9 nevešel pod železniční most a zůstal pod ním zaklíněný. V autobuse tou dobou cestovalo 50 dětí, všechny vyvázly bez zranění.

Na vyproštění autobusu pracovali hasiči. „K nehodě vyrazila jedna hasičská jednotka, dobrovolní hasiči a vyprošťovací vozidlo. Pracujeme na jeho samovolném vyproštění,“ dodal k situaci na místě mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl.

Spolu s nimi na místě zasahovali také hasiči ze Správy železnic, aby zkontrolovali situaci na místě. „Provoz na železnici omezen není,“ uvedl Martin Kavka, mluvčí Správy železnic.

Díky vypuštění kol u autobusu se jej nakonec podařilo uvolnit a hasiči za použití navijáku autobus vyprostili. „Most nebyl poškozen,“ doplnili k vyproštění hasiči na síti X.

„Na místo jsme vyslali kolegy z dopravních nehod, kteří budou příčiny a okolnosti nehody zjišťovat,“ popsal výjezd Richard Hrdina, mluvčí pražských policistů, a dodal, že nehoda by dopravu omezovat neměla, vozidla mohou autobus objet.

Policie řídila dopravu kyvadlově, v místě se tvořily kolony.

Foto: Pavel Jaňurek

Autobus se zasekl pod železničním mostem. Na uvolnění pracují hasiči.

Foto: Pavel Jaňurek

Po více než dvou hodinách se hasičům podařilo autobus uvolnit.

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