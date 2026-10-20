Autobus v Praze se zasekl pod viaduktem, vypustili mu kola

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Zprávu o nehodě přijali policisté krátce po sedmé hodině ráno. Dálkový autobus se v ulici Jandova na Praze 9 nevešel pod železniční most a zůstal pod ním zaklíněný. V autobuse tou dobou cestovalo 50 dětí, všechny vyvázly bez zranění.
Na vyproštění autobusu pracovali hasiči. „K nehodě vyrazila jedna hasičská jednotka, dobrovolní hasiči a vyprošťovací vozidlo. Pracujeme na jeho samovolném vyproštění,“ dodal k situaci na místě mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl.
Spolu s nimi na místě zasahovali také hasiči ze Správy železnic, aby zkontrolovali situaci na místě. „Provoz na železnici omezen není,“ uvedl Martin Kavka, mluvčí Správy železnic.
Díky vypuštění kol u autobusu se jej nakonec podařilo uvolnit a hasiči za použití navijáku autobus vyprostili. „Most nebyl poškozen,“ doplnili k vyproštění hasiči na síti X.
„Na místo jsme vyslali kolegy z dopravních nehod, kteří budou příčiny a okolnosti nehody zjišťovat,“ popsal výjezd Richard Hrdina, mluvčí pražských policistů, a dodal, že nehoda by dopravu omezovat neměla, vozidla mohou autobus objet.
Policie řídila dopravu kyvadlově, v místě se tvořily kolony.