„Symbol se vrátil domů“. Na Točné představili letoun československých letců

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Po skončení války se stíhací letoun Supermarine Spitfire dostal do výzbroje československého letectva, kde létal pod označením JT-10. Se strojem je spojen také stíhací pilot z Plzně Karel Pošta, který s ním vystupoval na leteckých dnech a dalších veřejných akcích.
Letoun následně strávil několik desetiletí v zahraničí, například v Izraeli či Barmě. „Zachránil“ ho americký sběratel, který mu také dal současné zbarvení.
„Přes Austrálii, kam šel z Ameriky, jsme ho zakoupili domů. Byl ve stavu, v jakém ho vidíme dnes, byl letuschopný, jen jsme udělali obhlídku standardních věcí. Když jsme zjistili, že je letoun v pořádku, rozebral se, v kontejnerech plul do Belgie, kde se zkompletoval. Po letových zkouškách a zalétání naším pilotem vyrazil domů, sem k nám,“ popsal jeho cestu mluvčí Letiště Točná Michal Masař.
Letoun bude Letiště Točná ukazovat veřejnosti na svých dnech otevřených dveří, objeví se také na pietních aktech a podobných ceremoniích.
Prezident Petr Pavel, který si stroj přišel prohlédnout, označil návrat historického letounu do Česka za výraz úcty k těm, kteří na těchto strojích létali a pomáhali je udržovat v provozu. Podle něj je důležité připomínat si příběhy lidí, kteří s letouny sloužili. Ocenil také konstrukci osmdesát let starého stroje. Historický spitfire si podle Pavla stále zachovává svého ducha.
„Historická letadla nejsou jen technické památky, nesou příběhy lidí, jejich odvahu, jejich osudy i dobu, ve které žili,“ myslí si také Masař. Českoslovenští letci podle něj za druhé světové války dobře věděli, co znamená ztráta svobody vlastní země, přesto byli ochotni riskovat životy za její obnovení.
„Minulý rok jsme v Praze přivítali Hawker Hurricane, dnes se k němu připojuje další legenda - spitfire. A ne ledajaký. Tento stroj sloužil u 312. československé stíhací peruti RAF a po více než osmdesáti letech se nyní vrací do České republiky,“ připomněl na akci britský velvyslanec Matt Field.
Českoslovenští letci působili za druhé světové války v britském RAF, kde vytvořili mimo jiné stíhací a bombardovací perutě. Zapojili se například do bitvy o Británii či bombardovacích a protiponorkových operací.