Rytíři komendy johanitů ve Strakonicích dostali od Žižky na brnění

Dalším městským fenoménem byla Továrna na klobouky, známá jako TONAK. Odtud putovaly pokrývky hlavy do celého světa.

Starobylý rytířský církevní řád měl za úkol či povinnost starat se o pocestné, hlavně ty, kteří putovali do Svaté země. Rytíři ale nedleli jen na modlitbách, křesťanství šířili i kříži železnými, svými meči. Na našem území to členové řádu předvedli za husitských válek.

Výkvět rytířstva, kteří si dávali přednost, kdo rozpráší tu bandu otrhanců, dostal těžce na frak, a to se jim postavily v řadách selských hřbetů i ženy. Tady si vysloužil první „skalp“ Jan Žižka, který zvolil pro protivníka naprosto nepochopitelnou taktiku.

Porážka byla pro železné pány o to bolestnější, když zásahem šípu do nohy byl zraněn strakonický komtur (zástupce velmistra) Jindřich z Hradce.

To ve společném areálu vyvolávalo stále větší napětí, za Bavora IV. si rytíři stěžovali na zvyšující se odvodové dávky. Nakonec to ukončil roku 1402 komtur Jindřich z Hradce, koupil zbytek hradu a Strakonice přešly do řádových rukou.