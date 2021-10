Při návštěvě Lipna nemiňte půvabnou vílu nebo ďábelskou stěnu

Podle víly lze poznat i to, jak vysoko či nízko je hladina vody.

Po výstupu do mírného kopce se nám nabídne pohled na skalnatou suť, která ze srázu dolů splývá jako divoký vodopád žulových kamenů. Samotná vyhlídka na nejvyšším skalním bodu se nazývá Čertova kazatelna.

Vstup do stráně je zakázaný. Při deštivém počasí totiž umí být pěkně zrádný.

Na sráz Čertovy stěny je nicméně vstup zakázán. Není se čemu divit, tzv. kamenné moře je strmé a při deštivém počasí se stává nebezpečnou záležitostí. Pohled z vrchu do krásného zalesněného údolí však bohatě stačí. V okolí stěny spatříme i krásně rostlé stromy, především břízy a borovice.

Vládce pekel chtěl zatarasit proud řeky, aby následně zadržená voda klášter smetla z povrchu zemského. Mělo se tak stát do třetího kohoutího zakokrhání. Ďábel však svůj plán přes noc nestihl dokončit a s prvními paprsky se tak celá hráz zhroutila a klášter byl zachráněn. Když v něm zazvonil zvon, upustil ďábel do koryta řeky velký balvan, na kterém zůstal otisk jeho prstu. Důlek dodnes připomíná jeho zmařené úsilí.

Cestou od Lipna přes Čertovu stěnu nezapomeňte navštívit i zmiňovaný klášter. Již na první pohled vás uchvátí jeho majestátnost. Od zmiňovaného čertovského parkoviště je to autem do Vyššího Brodu pouhé tři minuty. Od října do dubna, mimo turistickou sezónu, je klášter pro veřejnost uzavřen. Je však možné prohlídku s průvodcem si objednat.