Pražské rezidence českých panovníků. Ne vždy vládli z Pražského hradu

Největší hradozámecký komplex na světě vznikal po mnoho staletí, ne vždy ale panovníci tuto lokalitu užívali. Za Bořivoje to bylo palisádou opevněné návrší, přemyslovské území se začínalo rozrůstat po pádu Velké Moravy, dvě století trvalo, než se vliv a moc rozšířila na Čechy a Moravu. To vyžadovalo jeho spravování, i obranu, exponovaná místa chránily palisády a valy. Tady sídlil kastelán a malá posádka, takto upevňovali dobytá území i Římané.

Procházky po vyšehradských šancích s návštěvou vyšehradského hřbitova a Slavína patří k tradičním výletním cílům. Z hradeb máte Prahu jako na dlani, můžete se nechat unést představou kněžny Libuše věštící slávu národa nebo skokem Horymírova koně Šemíka do Vltavy. Vyšehradská skála je především místem, kde sídlili čeští panovníci, byť památky na ně jsou téměř mizivé.

Neobyvatelnost Hradu donutila krále Václava II. přestěhovat se do města, bydlel asi v domě U Kamenného zvonu, na nynějším Staroměstském náměstí. Možná tu žil nějaký čas i Václav III. Nádherná gotická stavba slouží po letech náročné rekonstrukce jako galerie.

Praha se rozrůstala postupně, zvolna přibývaly i kamenné domy, dovolit si je mohli jen bohatí. Vše vypadalo jinak. Když budete stát na Staroměstském náměstí a obdivovat výstavné domy postavené ve všech stavebních slozích, musíte si uvědomit, že je to výsledek výstavby následujících staletí. Při příjezdu manželského páru Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny roku 1310 se na Hradě nedalo bydlet, novomanželé se ubytovali právě v domě U Kamenného zvonu, tady se zřejmě pozdější císař Karel IV. narodil.

Hradčanské sídlo začal opravovat Vladislav II. Jagelonský v roce 1485, o pět let později získal uherskou korunu a přesídlil do Budína, dnešní Budapešti. Do Prahy zavítal sporadicky.