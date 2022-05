Na procházce (nejen) loutkářskou Chrudimí

Většina měst má přídomky většinou podle něčeho, v čem bylo výjimečné nebo čím se prezentovalo. Od hudebních nástrojů přes poživatiny až po slavné rodáky. Chrudim se honosí přívlastkem loutkářská. Ne že by tu nebylo jinak co obdivovat, ale muzejní loutkářství je tu už padesát let, letos mají loutkoherci kulaté výročí, úzce spjaté s městem.