Lom Seč připomíná hory z jihu Islandu

„Je to moc hezké místo. Z hlediska ochrany přírody je jedinečné tím, že jezírka na dně lomu jsou domovem obojživelníků, stejně jako jeho nejbližší okolí,“ řekl Právu Antonín Tůma z vedení správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Právě ta nyní spolupracuje s brněnskou Mendelovou univerzitou na tom, aby byl jednou lom prohlášen památkou.

Lom hraje všemi barvami, a připomíná tak zmenšeninu duhových hor na jihu Islandu. Momentálně je sice do něj vstup zcela zakázán, přesto do něj míří turisté. Pokuty jim nikdo nesází, protože v lomu už není těžká technika společnosti Setra, která v této lokalitě u Rudice léta těžila jemné písky. Konkrétně jde o sklářské a slévárenské písky.

Lidé ze širokého okolí si ale léta jezdili do lomu pro písek využívaný na stavbách k vnitřním omítkám. „Do lomu povolíme přístup, ale zakážeme turistům lezení a vůbec jakýkoli vstup na písčité okraje lomu. Není to bezpečné. Na druhé straně si umím představit, že bychom v horní části lomu nechali vybudovat vyhlídku. Dobrou zprávou je, že lidé se budou moci v jezírku nadále koupat,“ doplnil Tůma.

Lom se rozkládá na 18 tisících metrech čtverečních. Je sice v majetku lesního podniku Mendelovy univerzity, pokud by ale byl prohlášen přírodní památkou, převzala by jej do péče nedaleká obec Rudice, v níž je základna Speleologické záchranné služby.