Kam o víkendu s dětmi: Navštivte karneval, poznejte zázraky vědy

V prostorách muzea Slavie proběhne výstava karikaturisty a kreslíře Milana Kounovského. Na sobotu je při té příležitosti přichystán program pro všechny děti, který nabídne plno her, soutěží, ale také výtvarné dílničky. Nebude chybět ani oblíbené malování na obličej nebo zábavný kvíz. Podrobnosti najdete zde .

Seznamte se společně s dětmi s drsnou i krásnou krajinou Laponska. Vyrazte do Kulturního domu Kyje, kde proběhne promítání filmu o sobíkovi Ailo, se kterým prožijete dobrodružství na dalekém severu. Setkáte se s dalšími zvířaty, třeba vlkem, rosomákem nebo sovami, ale především se seznámíte se životem ve Skandinávii. Více zde .

Už jen do neděle se koná ve Středočeském muzeu v Roztokách výstava, na které se můžete pokochat bydlením pro panenky. Expozice představuje výběr nesmrtelných hraček, uvidíte domečky, ale i samotné interiéry, jako jsou pokoje, kuchyňky a další. Výstava mapuje období od konce 19. století až do 80. let minulého století. Více informací najdete zde.