Borotín, jeden z nejmalebnějších hradů, rozebrali na stavební materiál

Téměř nečitelná deska na hradní zdi zvěstuje, že holé návrší mezi dvěma rybníky na Táborsku navštívil Karel Hynek Mácha. Stojí tu rozvaliny Borotína, spíše tedy to, co z mohutné pevnosti zůstalo. Mácha jezdil do nedalekých Měšetic, odkud pocházel jeho otec. Hradní torzo se vypíná nad Starozámeckým rybníkem.