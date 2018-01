Praha



Sobotní pohádka

Víkend bez pohádky by nebyl pořádný víkend. Pokud se nespokojíte s televizí, vyrazte v sobotu do Kulturního centra Prahy 12, kde vám indiánská babička Akraj Avotašam řekne příběh ze své rodné osady, v níž se chce moci ujmout lstivý šaman. Vstupné je za 70 korun. Více se dozvíte zde.

Na skok do westernu

Přijďte zažít nefalšovanou atmosféru Divokého západu na Chvalský zámek. V sobotu se zde uskuteční akce, na kterou dorazí i hrdina českého westernu Limonádový Joe nebo šarmantní Tornádo Lou. Ti vás provedou zámkem, interaktivní výstavou, nebudou chybět ani soutěže a hry. Podrobnosti naleznete zde.

Bitva na skateboardech

Baví vaše děti jízda na prkně? Pak můžete se svými staršími a zdatnějšími ratolestmi vyrazit v sobotu do Plechárny na Praze 14, kde se uskuteční skateboardové battly neboli bitvy. V hale vznikne volný prostor pro předvádění triků i trénování techniky. Startovné je 50 korun, můžete se ovšem jen koukat na ostatní účastníky. Vstupné je totiž zdarma. Více zde.

Středočeský kraj

Žabí narozeniny

V kladenském Divadélku U Zvonu můžete v neděli vidět ztřeštěnou pohádku pojednávající o dobrodružstvích žabí dvojice Kvaka a Kuňky. Tentokrát budou slavit narozeniny a vy se jich můžete společně s dalšími postavičkami zúčastnit. Představení doplní veselé písničky a další. Pro děti je vstupné za 40 korun. Lístky můžete pořídit zde.

Jihočeský kraj

Anděl Páně v Krumlově

Český Krumlov se stal dějištěm druhého dílu pohádky Anděl Páně. Až do konce března se v Klášterech Český Krumlov proto koná výstava, která návštěvníkům poodkryje zákulisí celého natáčení, k vidění jsou také autentické kulisy či rekvizity. Výstava je interaktivní, chybět proto nebudou ani různé hravé aktivity. Více zde.

Plzeňský kraj

Loutková pohádka

Na sobotní pohádku můžete vyrazit také v Plzni. Loutkové představení Malý pán se uskuteční v Divadle Alfa a diváci při něm budou sledovat osudy postavy, která se vydává do světa hledat něco, co jí schází. Po dlouhém trmácení a boji s příšerami nakonec zjistí, že to, co hledáme, často bývá blízko nás. Inscenace je určena dětem starším čtyř let. Více najdete zde.

Karlovarský kraj

Hledá se yetti

Ve sněhu kolem Jáchymova se našly podivné stopy, se kterými si nikdo neví rady. Kolují řeči, že se jedná o sněžného muže. Vydejte se v neděli na zábavnou pátrací akci po stopách yettiho, chybět nebudou soutěže, hry, závěrem také opékání buřtů. Startovné činí 40 korun za dítě, sraz je ve 14:00 hodin. Kapacita je omezená, lístky kupte v předstihu. Další informace zde.

Ústecký kraj

Císařova armáda

Do konce února se v Oblastním muzeu v Mostě koná výstava přibližující slavnou terakotovou armádu. V současné době nejdokonalejší repliky hliněných vojáků jsou nevšedním kulturním zážitkem, představujícím 68 soch bojovníků v životní velikosti. Seznamte se alespoň částečně s památkou, která byla ve své době součástí údajně největšího pohřebiště na světě. Podrobnosti zde.

Liberecký kraj

Bez čertů není výstava

Už jen do neděle se v Městském muzeu Mimoň koná výstava spojená s kultovní českou pohádkou S čerty nejsou žerty. V jejím rámci budete moci zhlédnout autentické kostýmy a rekvizity, chybět ovšem nebudou ani dekorace či dochované dokumenty. Své znalosti si budete moci prověřit v rámci filmového kvízu. Další informace zde.

Královéhradecký kraj

Zimní bitva

V městských lesích Hradce Králové vypukne v sobotu velká fantasy bitva. Její nácvik proběhne od 12:00 hodin, samotná vřava o dvě hodiny déle. Na které straně bitevního pole budete stát? Budete chrabří paladinové, trpasličí válečníci nebo někdo úplně jiný? Před samotným začátkem si nastudujte pravidla, která najdete zde.

Pardubický kraj

Od adventu po Tři krále

Ještě ve vás trochu rezonuje atmosféra Vánoc a nechcete se s ní zcela rozloučit? Pak si sváteční dobu prodlužte návštěvou výstavy Regionálního muzea v Litomyšli, kde se nachází expozice s názvem Od adventu po Tři krále. Dozvíte se o nejrůznějších tradicích, které se v minulosti s touto dobou pojily, chybět nebudou ani betlémy. Další informace zde.

Vysočina

Do pohádky

V sobotu se opětovně otevřou brány Pohádkové vesničky u Sněžného. Přijďte zjistit, jak moc dobře znáte pohádky. Celý areál si můžete prohlédnout, setkáte se s různými bytostmi, chybět nebudou ani nejrůznější aktivity nebo soutěže pro děti za dobroty. Místo na prohlídku si nezapomeňte včas rezervovat. Detaily najdete zde.

Jihomoravský kraj

Setkání s neandrtálci

Obecné představy o neandrtálcích jsou mylné. Snaží se o tom přesvědčit výstava, která se koná v Moravském zemském muzeu v Brně. Seznamte se s novými fakty a pohledy na tuto etapu lidské evoluce. Můžete se těšit na unikátní nálezy, realistický model neandrtálce, ale také na několik zastavení v imitaci jeskyně. Rodinné vstupné je za 225 korun. Více najdete zde.

Olomoucký kraj

Do Pevnosti poznání

V sobotu se v Olomouci znovu otevírá muzeum Pevnost poznání. Návštěvníci se mohou těšit na novou expozici zaměřenou na astronomii, ve které se blíže seznámí s planetami a výzkumem sluneční soustavy. Do konce měsíce budou navíc dvě populární expozice Živá voda a Světlo a tma zpřístupněny za pouhých 50 korun. O dalších novinkách se dozvíte zde.

Zlínský kraj

Do zoo levně

Zlínská zoo nespí ani v zimě. Naopak, v průběhu chladných měsíců láká návštěvníky na zvýhodněné vstupné. Pokud tedy o víkendu vyjde počasí a nebude mrznout, přijďte se projít mezi zvířata. Dospělí mají vstup za 80 korun, děti za 40 a senioři za 60 korun. Otevřeno je do 16:00 hodin. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Ledové sochy

Jako každý rok, i letos se v Pustevnách koná výstava ledových soch. Končí už 21. ledna, proto využijte o víkendu jednu z posledních příležitostí se touto zimní krásou pokochat. Ledová díla vytvářeli zkušení řezbáři z České republiky i Slovenska, mimo jiné tvůrci populárního Tatranského dómu, který každoročně vyroste na Hrebienku. Vstup je zdarma. Detaily zde.