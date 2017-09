V tomto roce si jeskyně do konce srpna prohlédlo bezmála 300 000 lidí, což je ve srovnání se stejným obdobím loňska o 12 500 rekreantů více. Hlavním tahákem krasu jsou i nadále Punkevní jeskyně propojené se suchým dnem propasti Macocha a proslavené svojí podzemní plavbou. Vstupenku do nich je dobré si zamluvit předem.

„Pokračuje trend z minulého roku. Přibývá tuzemských návštěvníků. Punkevní jeskyně jsou otevřeny celoročně. Pokud některým turistům nevyšla jejich prohlídka v létě, určitě uspějí na podzim a v zimě, kdy je provoz klidnější,“ řekl Právu vedoucí správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka. Jen Punkevními jeskyněmi letos prošlo již 166 000 lidí.

Ve čtvrtek spustili speleologové na hladinu ponorné říčky Punkvy první z deseti nových člunů. Převozníci na nich přepravují návštěvníky ze dna propasti Macochy do Pustého žlebu. Plaví se s nimi po zhruba 450 metrů dlouhé trase v zaplavených chodbách. Dosavadní čluny byly v provozu již 36 let. Proto bude tato miniflotila do května 2018 vyměněna.

Nové čluny vyrobila firma z Pardubic. První z těchto člunů, který je poprvé v provozu, se jmenuje Wankel. Pojmenován je po zakladateli moravské archeologie Jindřichu Wankelovi (1821–1897). Každá z nových lodí přijde na milión korun. Navíc do konce letošního roku vznikne u správní budovy Punkevních jeskyní i nový stánek s občerstvením. Příchozí tak již nebudou odkázáni jen na automaty.

Krápníky, neandertálci a kryt

Velký zájem je také o Sloupsko-šošůvské jeskyně, jejichž zajímavostí je podzemní Nagelova propast nebo jeskyně Kůlna, kterou obývali již neandertálci. Zvýšil se také zájem o prohlídku jeskyně Balcarky. Podle odborníků má nejkrásnější krápníkovou výzdobu v krasu.

Více rekreantů letos zamířilo do jeskyně Výpustek, v níž měla protiatomový kryt československá armáda. Léta byl utajovaný, nyní je ale jednou z turistických atrakcí krasu. Mírně poklesla pouze návštěvnost Kateřinské jeskyně, ve které je největší přírodní podzemní sál v Česku.

„Pokud si někdo chce užít atmosféru v podzemí v komornějším duchu, rozhodně doporučujeme podzimní a zimní návštěvy krasu, kdy jeskyněmi neprocházejí davy turistů,“ doplnil Hebelka.

Připomněl, že celoročně jsou v provozu Punkevní jeskyně, Kateřinka a Výpustek. Od počátku listopadu do konce března je uzavřena Balcarka a Sloupsko-šošůvské jeskyně, a to kvůli tomu, aby byl zajištěný absolutní klid pro netopýry, kteří v nich zimují.