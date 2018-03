fis, Novinky, Kudyznudy.cz

Praha



Ratolest Fest

V sobotu ožije náplavka Rašínova náměstí v Praze dětskými aktivitami. Od 9:00 do 19:00 uvidíte dětské sportovní oddíly, tábory, školky, tělovýchovné jednoty a kroužky. Nejmenší si zkusí dětská odrážedla i dětská kola. Připravený bude bleší trh s dětským oblečením a sportovním vybavením, vodní bitva, dětské kapely i divadla. Více se dočtete zde.

Den pohádek a hudby v Kunraticích

Šestý ročník open air festivalu pro děti proběhne v sobotu v Kunraticích. Zámecký park bude od 10:00 do 18:00 plný pohádek, hudby a zábavy. Děti si zkusí jízdu na koních, lezeckou síť, trampolíny, skákací hrady, balanční bludiště nebo výrobu šperků. V 16:00 vystoupí Jaroslav Uhlíř. Bližší informace se dozvíte zde.

Pohádkový les

Již 24. ročník Pohádkového lesa se koná v sobotu u altánu v ulici Nad lesním divadlem na Praze 4. Od 9:00 do 18:00 se děti mohou těšit na Pohádková zvířata. Pohádkový les projdou děti mezi 9:00 a 11:00. Odpoledne přijde kouzelník, uskuteční se loutkové divadlo i obří bubliny. Více naleznete zde.

Středočeský kraj



Dětský den na zámku Berchtold

Ve Strančicích si o víkendu užijete jak dětský den, tak výstavu veteránů. Děti nadchnou pohádkové postavy a představení, dětské dílny a soutěže. V sobotu proběhne program od 10:00 do 16:00. V neděli do 15:00 a přesně v poledne vystoupí Michal Nesvadba. Veškeré informace o akci najdete zde.

Běžíme na Točník

V sobotu si užijete běhání v přírodě, návštěvu hradu a soutěžení. V letošním roce proběhne pět běhů na hrad, Točník ve Zdicích sérii zahájí. Pro děti bude mezi 9:00 a 17:00 připravena pohádková cesta, loutkové divadélko, dobová dílna a střelba kuší. Kvíz Tajemství hradu zabaví malé i velké. Více čtěte zde.

Výstava Poznávej s Igráčkem

Hravá výstava je do 3. června k vidění v kostele svatého Bonaventury v Mladé Boleslavi. Na děti tam čeká spousta úkolů, které je uvedou do tajů optických klamů, šíření zvuku, fungování lidského těla nebo zvířecí říše. Nadchne je také Igráčkova automobilová linka. Udělejte si o víkendu výlet do Vzdělávacího centra Škoda Auto mezi 10:00 a 17:00. Více se o výstavě dozvíte zde.

Jihomoravský kraj



Ignis Brunensis v Brně

Už 17. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky ohňostrojů s hudbou tradičně zkrášlí hladinu Brněnské přehrady. Festival potrvá od 23. května do 22. června. Na přelomu května a června proběhne řada festivalových akcí. Co si užijete v sobotu? Historická vozidla na náměstí Svobody nebo závody dračích lodí. V neděli budou připraveny cyklohrátky na Kraví hoře nebo Bystrcké farmářské trhy u přehrady. Více zde.

Výstava Pod hladinou ve Slavkově



Výstava výtvarného oboru ZUŠ F. France ze Slavkova u Brna bude k vidění do 30. června. Zámek Slavkov – Austerlitz otevřel výstavu v zámeckém podzemí. Mezi 9:00 a 17:00 se ponoříte do podmořského světa. Bližší informace naleznete zde.

Jihočeský kraj



Merkur v Jindřichově Hradci

Výstava Stavebnice Merkur bude k vidění do konce roku. Její součástí je v Muzeu Jindřichohradecka herna pro děti a merkurová stavebnicová dílna. Výstavní sál Ve Svatojánské je otevřen o víkendu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Více zde.

Festival historických řemesel

Zábavně naučná akce proběhne o víkendu v areálu hradu Šelmberk u Mladé Vožice. Devátý ročník nabídne mezi 10:00 a 17:00 ukázky historických řemesel. Zkusíte si je na vlastní kůži. Navíc, co si vyrobíte, to si odnesete. Také uvidíte šermíře, sokolníky, alchymistu a kejklíře. Ochutnáte i spoustu středověkých dobrot. Vše se dočtete zde.

Královéhradecký kraj



Výstava vláčků v Náchodě

O víkendu si děti užijí výstavu vláčků a papírových modelů v aule ZŠ T.G.M nad nemocnicí. Uvidíte modelová kolejiště a modulovou železnici, na níž si každý zkusí řídit vlaky jako strojvedoucí. Pro nejmenší budou připraveny hrací stolky s vláčkodráhami. V sobotu přijďte od 9:00 do 17:00, v neděli do 16:00. Více zde.

Dobrušská pouť

Dobruška pořádá o víkendu tradiční pouť. Náměstí F. L. Věka bude plné pouťových atrakcí a stánků. V pátek program doplní od 16:00 skupina Vosa jede s hrami pro děti, v 19:00 vystoupí K. E. Gott a od 21:00 duo Verona. Více hledejte zde.

Pardubický kraj



Toulání kolem Orlice v Těchoníně

Tradiční pochod pro malé i velké, pěší i cyklisty vstoupí v sobotu do svého 19. ročníku. Účastníci si mohou vybrat ze čtyř tras - tříkilometrová pro děti se soutěžemi, třináctikilometrová s volnou vstupenkou do tvrze Bouda, na trase 23 kilometrů čeká volná vstupenka na rozhlednu Suchý Vrch a trasa 40 kilometrů povede přes tvrz na Adam, Pastviny a Nekoř. Začíná se od 7:30 do 10:00 u obecního úřadu v Těchoníně. Veškeré informace naleznete zde.

Karlovarský kraj



Den dětí na Horním hradě

V Krásném lese na hradě a v jeho okolí čeká na děti v sobotu 13 úkolů. Tématem dne dětí je stopování. Od 10:00 do 17:00 děti zkusí hornohradskou lanovku, vyřeší hlavolamy, vytvoří si sádrový odlitek ruky či nohy... Uskuteční se také koncert či bubnovací workshopy. Více se dočtete zde.

Liberecký kraj



Hodkovické koloběžení

Přijďte si v sobotu zazávodit na koloběžkách do Hodkovic nad Mohelkou. Hlavní závod povede na Ještěd a zpět na koloběžce, kole, během či pěšky a začne v 7:00. Vybrat si můžete i z dalších závodů mezi 13:00 a 19:00 - závody na koloběžkách pro dospělé nebo děti. Koloběžky si můžete zdarma zapůjčit. Doprovodný program nabídne koncerty, divadlo i kreslení s výstavou. Více najdete zde.

Antický festival Gladius v Chrastavě

Tradiční festival se rozprostře v sobotu na dvorci Curia Vitkov u Chrastavy. Pobaví vás historický šerm a gladiátorské zápasy, poznáte vojenství římských legií, starých Keltů či Germánů. Děti zkusí od 10:00 do 16:00 na vlastní kůži zbroj antických válečníků. Prohlédnete si areál raně středověkého skanzenu Curia Vitkov. Více zde.

Olomoucký kraj



Giganti v Oloumouci

Do 29. června uvidí návštěvníci Vlastivědného muzea největší tvory, kteří naši planetu obývali před 10 000 lety. Giganti – doba ledová nabídnou na náměstí Republiky 11 impozantních tvorů včetně mamuta. Přijďte o víkendu od 9:00 do 18:00. Více si o výstavě přečtete zde.

Festival vojenské historie v Helfštýně

O víkendu bude hrad v Týně nad Bečvou patřit přehlídce skupin historického šermu. Hrad se promění vždy od 10:00 do 17:00 ve vojenský tábor a nabídne také divadlo, tanečnice, hudbu nebo kejklíře. Nejmenší návštěvníci si zkusí svoji šikovnost v některém z workshopů a prozkoumají také katovnu. Více o akci najdete zde.

Moravskoslezský kraj



Loutkové divadlo ve Štramberku

Kavárna-cukrárna Perníkovka zve na nedělní představení pro děti. Pohádka Čarovný les přestaví Honzu s Kašpárkem, kteří zabloudili. Přijďte v 10:00. Více čtěte zde.

Plzeňský kraj



Horažďovická padesátka

Již 49. ročník druhého nejstaršího českého dálkového pochodu proběhne v sobotu. Pro děti je připravena dětská a začátečnická trasa na sedm kilometrů. Budou na ní připraveny hry a možnost opečení buřtů. Dospělí si mohou vybrat z osmi pěších nebo cyklotras. Start a cíl je v podloubí malého nádvoří zámku. Více hledejte zde.

Kovbojský den v Plzni

Kovbojové a silné americké vozy zaplní v sobotu West Park – živé muzeum amerického západu. V 11:00 začne den plný soutěží nejen pro děti. Zkusíte si tu lasování, uvidíte ukázky práce s honáckým bičem, děti si zastřílí z luku, budou rýžovat zlato, vyrobí si čelenku a svezou se na poníku. Další informace čtěte zde.

Ústecký kraj



Pravěká výstava ve Šluknově

Ve Šluknovském zámku si užijete s dětmi výstavu Pojďte s námi do pravěku. Interaktivní expozice přiblíží život našich předků v období pravěku a starověku. Na repliky zbraní a nástrojů si můžete dokonce i sáhnout. Výstavu navštivte od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00. Veškeré informace naleznete zde.

Historické pokojíčky na zámku

Výstava na zámku Libochovice představí pokoje, ložnice a kuchyně z let 1880 – 1980. V historických interiérech zámku uvidíte dívčí i chlapecké hračky. Zavítejte sem mezi 9:00 a 17:00. Více se dozvíte zde.

Vysočina



Dětský den v Třebíči

Oslava svátku dětí proběhne v sobotu v třebíčském předzámčí. Dětem se od 10:00 do 17:00 v interaktivní expozici, tentokrát s podtitulem Cestování za zvířátky, představí tradiční zvířata, která usnadňovala řemeslníkům práci. Více hledejte zde.

Na kole a pěšky po Vysočině

V sobotu se uskuteční v Havlíčkově Brodě čtvrtá část seriálu cyklo vyjížděk a pochodů. Z Brodu zamíříte na jih. Krátká trasa s poznávacím kvízem bude připravena i pro děti. Ostatní trasy budou měřit od šesti až po sedmdesát kilometrů. Prezence účastníků proběhne od 8:00 do 12:00. Více čtěte zde.

Zlínský kraj



Výstava hraček ve Velehradě

Expozice hraček je otevřena v novém Turistickém centru na Velehradě do 27. června. Uvidíte stoleté hračky, hračky Libuše Niklové, auta Ites, slaměné medvídky, celuloidové panenky a další. Přijďte o víkendu od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00. Bližší informace hledejte zde.

Parní vlak v Kroměříži

Svézt se můžete v pátek zvláštním parním vlakem na kroměřížskou Noc kostelů a v sobotu na tradiční Pohádkový les v Divokách. Vlaky budou vedeny parní lokomotivou Matěj a soupravou historických osobních vozů Rybáků. V Pohádkovém lese bude připravena spousta kouzelných bytostí a zábavy. Více zde.

Tipy na výlety byly vytvořeny ve spolupráci s portálem www.kudyznudy.cz.