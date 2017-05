Nejnavštěvovanější destinace: Chorvatsko

Každoročně přijíždí do Chorvatska řada turistů, a to zejména v letní sezóně. V České republice patří tato destinace již několik let k nejnavštěvovanějším a na žebříčku jí patří opakovaně první místo. Nejinak tomu bude asi i letos.