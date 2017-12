Dnes k této karibské zemi patří staré „ameriky“ stejně neodmyslitelně jako doutníky a rum. Tančí si v rytmu pérových tlumičů a turisté se za nimi s němým úžasem otáčejí. Na oprýskané fasády koloniálních paláců se jako ve stínovém divadle promítají obrysy všech těch fordů, chevroletů, cadillaků, pontiaků i dávno neexistujících značek, jako byl Studebaker, Nash, Rambler, Edsel, Packard či DeSoto. Člověk má pocit, že to je snad jen pouhopouhá fata morgana navozená koktejly s řádnou dávkou třtinového rumu.

FOTO: shutterstock.com

Chuť zakázaného ovoce

Ty nejnaleštěnější klenoty s rodným listem z detroitské továrny General Motors parkují před havanským Kapitolem. Chromované mřížky jejich chladičů se blýskají do dálky a protáhlá křidélka, o kterých se tvrdilo, že napomáhají stabilitě vozu, jako by na člověka mávala. Sami Kubánci stále využívají tyto bouráky jako velkoprostorové taxíky, a když vystupují třeba z Cadillacu Eldorado Brougham, připomíná to kouzelnické představení.

Cadillac Eldorado na sebe na ulici pozornost rozhodně připoutá!

FOTO: shutterstock.com

Postupně z něj vylézá jeden, dva, tři, šest, sedm, osm, devět lidí! Auto přitom nemá licenci na dopravu turistů, jeho žlutá značka s názvem particular značí, že je v osobním vlastnictví. Proto když si ho najmete kdesi v postranní uličce, počítejte s tím, že jakmile řidič zahlédne policejní kontrolu, bude se vás snažit ukrýt – například pod starou roztrhanou dekou. Navíc za podobný dobrodružný zážitek řádně zaplatíte. Domorodce vyjde pronájem staré ameriky v přepočtu na necelé euro za hodinu, turistu dvacetkrát tolik. Roztlačit auto z kopce, aby motor chytl, přitom musí pomoci oba bez rozdílu.

Co Kubánec, to automechanik

A přesto to za ten brnivý pocit něčeho zakázaného stojí. Vždyť se jedná doslova o perpetua mobile, o automobilové dědečky, jejichž vrstevníky jinde už dávno sešrotovali do plechovek na sterilovanou zeleninu. Často mají dynama ze sovětského vozu Lada, převodovku z jiného, o pár let mladšího modelu a baterii z rybářské lodi. Ta svými rozměry připomíná cestovní kufr, ale v obrovském kufru šestimetrového auta se snadno schová. Z chromovaných budíků na palubní desce funguje pouze měrka oleje. Jakou rychlostí vůz jede a kolik je v nádrži benzínu, není podstatné. Ani kolik má najeto. Možná by to vydalo na cestu k Měsíci a zpátky, ale točící se číslice se zasekly kdesi nad cifrou dvě stě osmdesát tisíc.

Některá auta vypadají, že toho mají za sebou dost. Jejich majitelům to ale na silnici vůbec nevadí.

FOTO: shutterstock.com

Díky absenci jakýchkoli náhradních dílů, kterou zapříčinilo americké obchodní embargo vyhlášené hned po kubánské revoluci, si musí majitelé těchto aut vypomáhat, jak to jde. Svoje čtyřkolé miláčky tak dohromady svařují, ale svazují je i dráty, provazy či lepenkou. Někdy je drží pohromadě víc myšlenka na přežití a víra v lepší budoucnost než zákony mechaniky a logiky.

Auto si na Kubě umí opravit snad každý.

FOTO: shutterstock.com

Absurdistán cen

Když před třemi roky zrušila kubánská vláda nutnost povolení při nákupu nového vozu, psalo se o konci tohoto unikátního muzea veteránů pod širým nebem. Spekulovalo se, že oldtimery z Kuby časem vykoupí Američané a že s nově dováženými auty značek Lada, Peugot a Hyundai přijde Kuba o jednu ze svých typických tváří. Nestalo se tak. Vláda napařila na moderní auta obrovské daně s vysvětlením, že 75 % vybrané částky bude dotovat veřejnou dopravu.

Stará auta z ulic Kuby snad jen tak nezmizí.

FOTO: shutterstock.com

Peugot 508 tak vyjde na víc než pět miliónů korun, malý hatchback 208 na dva milióny. Jde o zcela nereálné částky v zemi, kde dosahuje běžný plat Kubánce zaměstnaného ve státní správě necelých 400 korun. Navíc moderní auta neholdují silnicím, které se občas blíží spíš tankodromům, jsou plné děr a rozpadlého asfaltu. O nekvalitním benzínu nemluvě…

Naděje pro všechny

Stará americká auta na Kubě proto hned tak nezmizí. Ještě pár let je budou turisté obdivovat a ostrované držet s vypětím všech sil pohromadě a současně hýčkat jako „živitele“ rodiny. Ale čas zastavit nelze. Podle amerických pramenů uložených v kongresové knihovně ve Washingtonu, D. C. na Kubě po znárodnění zůstalo kromě jiného 63 lokomotiv, 12 nákladních lodí a 482 550 aut. Podle dnešních odhadů jich po ostrově jezdí už „jen“ šedesát tisíc.

Stará americká auta na Kubě jsou vděčným objektem zájmu turistů.

FOTO: shutterstock.com