Není totiž důvod, proč se „harcovat“ jinam. Varadero, to je teplé, hladivé slunce, bělostné pláže a bezbřehé možnosti sportovního vyžití. Od koupání přes potápění, plavby na katamaránu a jízdu na vodních skútrech do mangrovových porostů až po plavání s delfíny, golf či seskoky tandemovým padákem. K tomu je třeba přidat moderní hotelové ubytování all inclusive (kam patří i koktejly z třtinového rumu často míchané na barovém ostrůvku uprostřed bazénu) a večerní animační programy.

Kubánské Varadero je lákadlem hlavně díky svým skvostným plážím.

FOTO: shutterstock.com

Když se slunce ponoří do hlubin moře, změní se i tvář Varadera. Letovisko se rozezní tóny a horkými rytmy salsy, merenge či rumby, ožije v tradiční show kabaretů. Jednotlivé hotely sice většinou provozují zahraniční společnosti, mají je ale od Castrovy administrativy jen „zapůjčené“. Povinně musí zaměstnávat Kubánce. A to je dobře.

Noc patří na Kubě podmanivým rytmům salsy a tradičním kabaretům.

FOTO: shutterstock.com

Od dutého vlákna k miliónům

Každoročně se na Varaderu vystřídají na tři milióny turistů. Mnoho z nich přilétá na tamní letiště Juana Gualberta Goméze přímo z Evropy a okamžitě jsou převezeni k hotelům a na pláž. Za slávu resortu, který kdysi konkuroval floridskému Miami, může americký magnát Irénée Du Pont, jehož rodina zbohatla na výrobě dynamitu i moderních materiálů jako nylon či teflon. V roce 1926 zakoupil 180 akrů pozemků ohraničených panenskou pláží. Následně dal zbudovat příjezdové komunikace, zavlažovací systém a v nejvyšším místě poloostrova vztyčit honosnou vilu Xanadu. Pojmenoval ji po bájném městě mongolského vůdce Kublajchána.

Vila Xanadu působí honosným a moderním dojmem.

FOTO: shutterstock.com

Kde spal Gagarin i Těreškovová

Du Pontův dům byl zbudován podle plánů kubánských architektů Govantese a Cabarrocase, kteří navrhli i havanský Kapitol, a to za částku přesahující 700 000 dolarů. Jeho vnitřek zůstává obložen ebenovým a mahagonovým dřevem, podlahy se lesknou kararským mramorem a mozaikovými dlaždicemi ze Španělska. V prvním patře je nyní restaurant, kde míchají asi nejlepší koktejly ve Varaderu, a z tamní terasy lze hledět k horizontu, za kterým leží ve vzdálenosti pouhých 150 kilometrů Florida.

V prvním patře vily se dnes nachází restaurace proslulá nejlepšími koktejly ve Varaderu.

FOTO: shutterstock.com

Ve 40. a 50. letech minulého století Du Pont postupně rozprodával menší parcely bohatým Američanům, pro které byly domky v sousedství vil dřívějšího prezidenta Kuby Fulgencia Batisty, ale též kmotra chicagské mafie Al Caponeho, herečky Avy Gardner či idola Cary Granta ukázkou společenského statusu. Po revoluci Du Pontův již vyvlastněný dům sloužil kubánským vládním představitelům, často tam ubytovávali důležité státní návštěvy. Například ruské kosmonauty Jurije Gagarina a Valentinu Těreškovovou.

Z oken vily Xanadu je nádherný výhled na přilehlou pláž.

FOTO: shutterstock.com

Na dohled odtamtud trávili odpočinek i příslušníci havanských středních vrstev, kteří bydleli v letních koloniích zvaných condominios. Cestovní kanceláře stále využívají tu s názvem Cabañas del Sol poblíž budov prvních čtyř moderně pojatých hotelů, které pocházejí z doby před sedmdesáti lety. Dnes už varaderskou pláž „okupuje“ na 55 gigantických mnohoposchoďových staveb s kapacitou přes 15 000 pokojů.

Šachovnice ulic a avenue

Jsou však věci, které se od půli minulého století nezměnily. K těm na první pohled neviditelným patří dosypávání pudrově bělostného písku na pláže, odkud vlny seberou metr a půl písčitého pruhu ročně. Souběžně s pobřežím totiž neleží žádný korálový rif, odkud by se miniaturní bílá zrníčka drolila a doplňovala to, co odnesla voda.

Z dob minulých zůstalo urbanistické rozřezání celého poloostrova na dlouhé avenidy a na ně kolmo navazující ulice, tedy calles. Hlavní Avenida Primera s obchody, butiky, galeriemi, tržnicemi, bary a kavárnami protíná letovisko středem až k hotelu Varadero Internacional. Shopping Plaza de las Américas nabízí řadu obchůdků se suvenýry a módními butiky světových značek. Za procházku stojí i Parque Retiro Josone, park s jezírky a květinami, leguány a tropickými ptáky v klecích.

Park Retiro Josone je příjemnou oázou klidu uprostřed města.

FOTO: shutterstock.com

Vzhledem k velkým vzdálenostem jezdí turisté k jednotlivým atrakcím Varadera taxíky, případně mohou naskočit do otevřeného poschoďového autobusu společnosti Safaritour. Také si mohou vypůjčit auto a vydat se poznávat blízké okolí sami. Paradoxně to udělá málokdo a je to škoda. Mnohé odradí vysoká cena půjčovného na den – až 60 eur – nedostatek dopravního značení i komunikace výhradně ve španělštině.

Kubánské taxíky mají své kouzlo a byla by škoda se ani jednou neprojet!

FOTO: shutterstock.com

Dva rozdílné světy

Jen málo míst na světě nabízí podobný kontrast turistického luxusu a zapomenutého venkova s vesničkami, kde se (doslova) zastavil čas. Na silnicích s dírami, které by mohl závidět i ementálský sýr, balancují Kubánci na kolech, přičemž na rámu vezou tu živé prase, tu pytel plný zelených pomerančů. Takovým místem nepřikrášlené kubánské reality je Playa Coral pouhých 15 kilometrů od Varadera směrem k městu Matanzas.

Kubánský venkov si stále zachovává svůj tradiční ráz.

FOTO: shutterstock.com

Mimo to si zde užijí šnorchlaři a potápěči. Viditelnost ve vodě tam dosahuje dvaceti metrů a pod hladinou se v korálovém útesu skrývají ryby nepřeberných tvarů a barev. Rybáři a potápěči vám na místě rádi připraví tu, co právě ulovili, stejně jako nabídnou „necertifikovaný“ ponor po svém boku.

Koho by nebavilo celodenní opalování na pláži, může se zkusit potopit ke krásám na dně oceánu.

FOTO: shutterstock.com

Fascinující je i Cueva de Saturno – podzemní jeskyně s tyrkysovou sladkovodní vodou, kde se dá přímo pod hroty stalaktitů koupat a šnorchlovat. V celé provincii Matanzas se nachází přes 300 jeskyň, ale jen 20 z nich je zpřístupněno turistům, včetně těch nazvaných Los Musulmanes a Ambrosio. Kromě netopýřích kolonií ukrývají i řadu maleb od původních obyvatel. Na dohled od Varadera jednoduše leží bezpočet zajímavostí, které většina turistů s pásky na rukou označujícími příslušnost k 5* hotelu nikdy nespatří.

Kouzelná jeskyně Cueva de Saturno oplývá tyrkysově modrou a čistou vodou.

FOTO: shutterstock.com