Po stopách posledních císařů

Historické město Hue se nachází ve středním Vietnamu severně od města Danang či turisticky známějšího Hoi An. Hlavním lákadlem pro návštěvníky je centrum s Citadelou a paláci panovnické rodiny či několik velkolepých komplexů císařských hrobek. Jedinečnou atmosféru nezkazí ani fakt, že Zakázané město a mnohé další památky byly vážně zdevastovány během vietnamské války v 70. letech minulého století. Nicméně i tak se dostaly na seznam UNESCO a jejich obnova vytrvale pokračuje.

Nádherně zdobená Citadela v centru města Hue je hlavním lákadlem pro turisty.

FOTO: shutterstock.com

Pozůstatky války, ale i hrobky vietnamských vládců

Kromě milovníků historie Hue osloví i více romanticky zaměřené duše. Nabízí nekonečné hodiny toulek po nejbližším okolí. Najdete zde desítky opuštěných hrobek ukrytých v labyrintu polních cest mezi všudypřítomnými rýžovými poli a vodními kanály. Někteří cestovatelé venkovské prostředí kolem Hue přirovnávají ke kouzelnému městečku Ninh Binh v severní části země, ale obě tato místa mají svá nezaměnitelná kouzla. Spojuje je to, že vám ukážou reálný obraz vietnamského venkova.

Typický obrázek vietnamského venkova, který je k vidění nejen kolem města Hue.

FOTO: shutterstock.com

Směrem na sever můžete navštívit města Dong Ha a Dong Hoi. Turisté sem jezdí hlavně kvůli největší jeskyni světa Hang Son Doong, nacházející se nedaleko Dong Hoi. Ostatní návštěvníci zpravidla chtějí vidět demilitarizované pásmo, jež je poblíž města Dong Ha. Toto pásmo oddělovalo Severní a Jižní Vietnam mezi lety 1954–1975 a bylo svědky krvavých bojů.

Hang Son Doong si drží prvenství jako největší jeskyně světa.

FOTO: shutterstock.com

Na své si přijdou i milovníci pláží a přírody

Nechcete-li se zdržovat pouze ve městě a jeho blízkém okolí, můžete vyrazit o kousek dál a prozkoumat divoký národní park Bach Ma nebo jednu z nejhezčích pláží středního Vietnamu, pláž Thuan An. Národní park leží přibližně 40 kilometrů jižně od Hue a je dobře přístupný. Najdete v něm panenskou přírodu včetně unikátní fauny a flóry. Na pláž je to z města ještě blíže. Sotva 14 kilometrů od Hue se nachází tento ostrůvek klidu, kam zatím turistický průmysl vůbec nedorazil. Drahé hotely ani řady stejných slunečníků zde rozhodně nečekejte.

Divoký národní park Bach Ma skrývá kromě jiného i nádherné vodopády.

FOTO: shutterstock.com

Na hranici dvou světů

Jihozápadně od města se jako had táhne pohoří Truong Son tvořící hranici s Laosem. Nádherná a turisticky málo vyhledávaná oblast, jež je domovem desítek různých národnostních menšin, přímo svádí k návštěvě, pokud jako základnu zvolíte právě Hue. Přírodní hradbou, která nejen pomyslně v dávné historii oddělovala vietnamské mocnosti (jižní Čampu a severní Dai Viet), je průsmyk Hai Van. Díky němu má Severní a Jižní Vietnam odlišné klima. Silnice vedoucí přes tento průsmyk nabízí nádherné výhledy do okolí a najdete ji několik desítek kilometrů jižně od Hue.

Průsmyk Hai Van protíná silnice, z níž se naskýtá nádherný výhled do vietnamské krajiny.

FOTO: shutterstock.com

Ochutnejte kousek vietnamské kultury

V Hue se ukázkově mísí vlivy jihu i severu, což mimo jiné pocítíte také na vlastní chuťové pohárky. Do vyhlášeného místa vietnamské gastronomie by se toulavé nohy gurmána měly rozhodně vydat. Během 150 let přítomnosti císařské dynastie Nguyen se ve městě vytvořila unikátní gastronomická kultura, která zdejším pokrmům dala nezaměnitelnou chuť a především vzhled. Místní speciality často nádherně lahodí oku, ale zaručeně potěší nejen váš zrak. Jednou z nejznámějších dobrot je Bun Bo Hue, vývar podobný slavné polévce pho, ale s jiným druhem nudlí a odlišnou chutí. Desítky dalších jednohubek i klasických pouličních jídel najdete ve změti uliček, kde vám jednotlivé vývařovny naservírují koktejl unikátní vietnamské kultury.

Byl by hřích nevyzkoušet ve Vietnamu typické místní jídlo na ulici. Dejte si třeba místní specialitu Bo Hue.

FOTO: shutterstock.com

Rozhodnete-li se do Hue a jeho okolí vydat, nezapomeňte si určitě přibalit pláštěnku. Tropické přeháňky jsou zde na denním pořádku a počasí je těžko předvídatelné. V horku středního Vietnamu ale krátká sprška nikdy není na škodu.