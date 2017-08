Neváhejte přitom překročit hranice státu Goa. Byl by hřích nenavštívit vesnici Hampi na jižním břehu řeky Tungabhadry ve státě Karnátaka. Ruiny hlavního města zaniklé Vidžajanagarské říše zde leží uprostřed banánových plantáží a právem patří na seznam světového dědictví UNESCO.

Ruiny bývalého hlavního města jsou právem zapsané na seznamu dědictví UNESCO.

FOTO: Archiv autorů

Kouzlo prastarého královského města

Chrámy, dlážděné bulváry, starobylá tržiště, královské lázně, sloní stáje, paláce a pevnosti, pozůstatky akvaduktů a ruiny kamenných budov – to je jen zlomek z více než 500 památek, kterými se může dychtivý turista kochat a které činí toto místo zcela unikátním. Krásy Vidžajanagaru v pozadí se skalnatými kopci s obrovskými kameny, které jako by vzdorovaly zemské přitažlivosti, můžete objevovat při dlouhých procházkách. Pohodlnější je ale zapůjčit si za drobný finanční obnos kolo nebo se nechat po památkách provézt tuk-tukem.

Na Vidžajanagar se vyplatí udělat si dostatek času. Najdete tu totiž více než 500 zachovalých památek.

FOTO: Archiv autorů

Nejznámějším poutním místem a dominantou Hampi je chrám Virupaksha zasvěcený bohu Šivovi. Původně byl postaven jako malá svatyně, která se časem rozrostla do nádherného obřího a architektonicky bohatého chrámu ozdobeného vysokou bránou a množstvím božských a mytologických postav. Budete-li mít štěstí, narazíte na chrámového slona, kterého můžete nakrmit ovocem. Dáte-li mu peníze, požehná vám (pohladí vás po hlavě) svým chobotem.

Chrám Virupaksha je jedním z nejstarších hinduistických chrámů v Indii.

FOTO: shutterstock.com

V listopadu bazar v Hampi ožívá

Od chrámu Virupaksha vede hlavní, asi kilometr dlouhá třída Hampi Bazaar po obou stranách lemovaná řadou starých pavilónů, jenž kdysi bývaly součástí velmi oblíbeného trhu. Kromě denní prohlídky sem zkuste vyrazit i po setmění, kdy dostávají historické budovy zcela nový rozměr.

Na třídě Hampi Bazaar se v dávných dobách odehrávaly oblíbené trhy.

FOTO: shutterstock.com

Na bazaru naleznete také obrovskou sochu býka Nandina (podle mytologie na něm jezdil bůh Šiva) a otevřené prostranství, které slouží jako hlavní scéna každoročního festivalu Vijaya Utsav. Unikátní festival pořádaný na oslavu a připomínku dob dávno minulých má velmi bohatý program s plejádou předních umělců ze všech koutů Indie. Okázalá přehlídka plná hudby, divadla, tance, živých průvodů a zářivých světelných show se koná vždy v listopadu a má opravdu nezapomenutelnou atmosféru.

Socha býka Nandina, na němž dle pověstí jezdil mocný bůh Šiva.

FOTO: shutterstock.com

Po stopách opičího boha

Jako završení zdejších zážitků si můžete půjčit motocykl a vypravit se na druhý břeh řeky Tungabhadry ke kopci Anjanadri. Na jeho vrcholu stojí Anjana Matha Temple (Monkey temple) – chrám hinduistického boha Hanumána. Výstup je poměrně náročný, ale to, co nahoře objevíte, stojí za zdolání stovek schodů. Z chrámu se nabízí až neskutečně nádherný panoramatický výhled na celé Hampi, jeho památky i okolí se všemi farmičkami, rýžovými políčky a banánovými sady. Zvlášť podmanivé jsou tu východy a západy slunce.

K Monkey temple, tedy opičímu chrámu, se musíte vydat po několika stovkách schodů. Výsledek ale za námahu určitě stojí.

FOTO: shutterstock.com

Jak už sám přídomek – Monkey temple – napovídá, na cestě vás budou doprovázet opice. Hlídejte si své osobní věci, opičky jsou sice roztomilé, ale velmi rychlé. Můžete pro ně předem nakoupit banány, nicméně buďte opatrní a raději je moc neškádlete.

Opice sice vypadají jako roztomilí tvorové, ale není radno se s nimi příliš kamarádit. Můžete totiž rychle přijít o svoje osobní věci.

FOTO: shutterstock.com

Exoticky voňavá exkurze

Nejen milovníky indického koření zláká návštěva Tropical Spice Plantation – biofarmy na břehu jezera Arekere blízko Ponda. Vstupné zahrnuje prohlídku, během níž se seznámíte s celou řadou koření i s jeho léčivými účinky – s cayenským pepřem, skořicí, kardamomem, koriandrem, vanilkou, hřebíčkem, a to přímo na plantážích, kde je uvidíte růst. Prohlédnete si také sady s banány, kokosy, papájou, ananasy nebo oříšky kešu. Mimo to vás čeká ochutnávka jídla servírovaného na banánových listech a místní pálenky (chutná podobně jako mexická tequila, ale neobsahuje tolik alkoholu) či indického čaje Chai připravovaného s mlékem a kořením.

Prohlídka biofarmy je velkým zážitkem. Na vlastní oči uvidíte, jak zde rostou ananasy, papája nebo třeba ořechy kešu.

FOTO: shutterstock.com

Báječný exotický zážitek dotváří mnoho druhů ptáků, kteří na plantážích žijí, nebo „shower elephant“ – sloní sprcha, která vás za poplatek osvěží v horkém počasí. Jen zdejšímu obchodu se s klidným svědomím vyhněte, většinu koření, olejů a dalšího zboží nakoupíte i jinde a za nižší ceny.

Úchvatná podívaná uprostřed tropické džungle

Další výpravu si naplánujte k jednomu z nejhezčích a nejvyšších vodopádů v Indii Dudhsagar Falls s celkovou výškou přes 300 metrů. Jeho jméno v překladu znamená „moře mléka“ podle mlhavého oparu a bílé pěny, které čtyřstupňový vodopád vytváří. Pohled na proudy vody kaskádovitě padající do zeleného pralesa je opravdu úchvatný. A překvapení skýtá i horní část vodopádu, přes kterou vede stará železniční trať.

Raritou vodopádu Dudhsagar je železniční trať, která vede přes jeho horní část.

FOTO: shutterstock.com

Ale nepředbíhejme. Nejdříve je potřeba dostat se do vesničky Colem. Tam si najměte džíp s řidičem, který vás k vodopádům přiblíží (pěšky je to několikahodinový výlet). Už samotná 45minutová jízda stojí za to. Projíždíte přes říčky a kameny malebnou krajinou s krásným průsmykem a soutěskou. K vodopádu pak dojdete necelý kilometr lesní cestou – i tady narazíte na skupinky opic. Na místě si pak můžete zapůjčit koupací vesty, zaplavat si s rybami v jezírcích přímo pod vodopádem nebo si tu uspořádat romantický piknik.

Pod vodopádem si můžete i zaplavat s výhledem na krásnou krajinu a obří masu vody nad vámi.

FOTO: Archiv autorů

Toto je jen nepatrný vzorek z míst, která by vám při dovolené na indické riviéře Goa neměla uniknout. Indie je opravdu neuvěřitelně krásná… Nebo spíš krásně neuvěřitelná.