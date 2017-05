Krajina vysokých průsmyků, i tak by se dal přeložit název oblasti Ladakh na severu Indie. Vrcholy šesti- a vícetisícových hor tu olizují modré nebe a v jejich stínu leží prastará města. Od doby kamenné se lidé scházeli na březích řeky Indus a obdivovali stejnou scenérii, jaká se otevře před každým návštěvníkem i dnes.

Nejvýše položená silnice na světě v jednom z horských průsmyků v oblasti Ladakh.

Leh – pastva pro oči

Středobodem veškerého dění je největší městečko Leh ve výšce 3500 metrů nad mořem. Přestože ho drží hory v pevném sevření, není zde zima tak krutá jako v sedlech, kterými vede silnice a jež bývají kvůli sněhu uzavírána. Letní Leh, to je něco jiného. Nad barevnými domy a zelenými zahradami vlají tibetské modlitební praporky a před očima těch, kdo vyjdou na vrcholky v těsné blízkosti města, se ukáže panoráma údolí řeky Indus. Po takové podívané a potěše pro duši nadchází čas také na pastvu pro tělo. Doporučujeme vyzkoušet v jedné z mnoha restaurací tradiční jídlo momo zapité indickým pivem Cobra.

Největším městem v oblasti je Leh, který leží v nadmořské výšce 3500 metrů nad mořem.

Živé muzeum

Řeku Indus využívaly karavany mezi Kašmírem a Čínou jako vodítko a v Lehu často překládaly zboží. Historické bohatství města je vidět v královském paláci, který byl postaven podle vzoru dalajlamova sídla Potala v Tibetu. Spiritualitu doplňuje buddhistická stúpa Shanti nebo kláštery Namgyal Tsemo či Chandazik Gompa se zobrazením 1000 vtělení Buddhy, z nichž se čeká na dalších 996. Buddhismem jsou prosyceny i ulice Lehu, když procházíte kolem modlitebních mlýnků anebo se zajdete podívat na mandalu velikosti fotbalového hřiště.

Namgyal Tsemo je jeden z mnoha buddhistických klášterů v oblasti Ladakh.

Buddha z budoucnosti

Údolí Indu ukrývá místa, bez jejichž zhlédnutí není možné Leh opustit. Jen několik kilometrů za hranicemi města upoutá pohled jeden z nejnavštěvovanějších klášterů, impozantní Thiksey. Jeho podoba s dalajlamovým sídlem je natolik výrazná, že se mu říká „malá Potala“. Však ho také před necelými 40 lety navštívil současný dalajlama, na jehož počest byla vztyčena 15 metrů vysoká socha maitreya – podoba budoucího Buddhy, který dosáhne absolutního osvícení. Návštěva buddhistického rituálu v nejvyšších patrech kláštera patří k nezapomenutelným zážitkům.

Jedním z nejnavštěvovanějších klášterů Ladakhu je impozantní Thiksey, postavený podle vzoru dalajlamova sídla v Tibetu.

Soutok obrů

Kdo chce poznat zdejší nádhernou krajinu, nemůže být na lepším místě. Soutok Indu s řekou Zanskar působí, jako když se dvě nebeské barvy potkávají v jednom místě a společně chvátají na dalekou cestu do Arabského moře. Životodárnost řek je vidět v jejich nejbližším okolí. Pole zemědělců zaplňují půdu tak daleko k úpatím hor, kam dosáhne propracovaný systém zavlažovacích kanálů.

Řeky Indus a Zanskar mají každá rozdílnou barvu vody. Jejich soutok je tak úžasnou podívanou.

Záchrana pro zimomřivé typy

O celý výškový kilometr nad Lehem a pár desítek kilometrů dál leží Tso Moriri. Nejvýše položené jezero v Indii nemá přítok, napájejí ho pouze srážky a malé prameny, přesto je jeho délka neuvěřitelných 26 kilometrů.

Jezero Tso Moriri je nejvýše položeným jezerem v celé Indii. Upoutá vás především křišťálově čistou vodou.

Na březích klidně polehávají stáda tibetských koz. Jedna koza za rok poskytne až 300 gramů vlny, která se vyčesává, a místní ženy z ní pletou legendární kašmírové svetry, rukavice, ponožky a další oblečení, jež vás obrní proti zimě i v České republice – je až šestkrát hřejivější než běžné ovčí pleteniny.

Ze srsti koz vyrábějí místní ženy kašmírové svetry, rukavice nebo ponožky. Vlna těchto zvířat je velmi ceněná, neboť je výrazně teplejší než ta ovčí.

Hurá do výšky!

Skuteční dobrodruzi, kteří mají alespoň týden čas, určitě v lůně hor pocítí volání vrcholů. Hora Stok Kangri dorostla do výšky 6153 metrů a výstup na ni patří k těm nejlehčím v celém Himálaji. S dobrým vybavením a dostatečnou aklimatizací v 15 kilometrů vzdáleném Lehu budete za několik dní obdivovat okolní pustou krajinu z vrcholu při východu slunce. Nelákají vás výšky? Pak zkuste pětidenní túru skrz údolí Markha, které je v létě plné nomádů, a tím pádem také poskytuje místa k přespání na každém kroku.

Hora Stok Kangri se tyčí do výšky 6153 metrů a výstup na ni je jedním z nejlehčích v celém Himálaji. Nezapomeňte však na dobrou výbavu!

Všichni na jednom místě

Vždy v září se s koncem turistické sezóny scházejí obyvatelé okolních údolí do Lehu na festival Ladakh. Ulice zaplní přehlídka krojů, tance, divadla a hudby. Jednotlivé vesnice mají tak rozdílné tradice, až je těžké uvěřit, že jsou z jedné a téže oblasti. Je to ale tak. Ladakh a jeho hlavní město Leh jsou pestrými místy, kam se vyplatí znovu a znovu se vracet – stále je zde co prozkoumávat.

Každé září se v ulicích Lehu koná proslulý festival plný hudby, divadla a rozličných masek.

