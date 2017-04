Společně s Kapským Městem a Pretorií patří Bloemfontein k nejvýznamnějším městům Jižní Afriky. A není to jen kvůli říjnovému festivalu růží, podle jejichž kvality a krásy se pro něj uchytily přezdívky „město růží“ nebo „kvetoucí město“. Sídlo jihoafrického vrchního soudu dodává městské atmosféře na váženosti a směřují sem i kroky všech fanoušků fantasy literatury.

Pohled na obchodní čtvrť města Bloemfontein v Jihoafrické republice.

Po stopách Tolkiena

Začátkem ledna 1892 se do rodiny bankovního úředníka Tolkiena narodil John. Celým jménem John Ronald Reuel Tolkien strávil s rodiči v Bloemfonteinu první tři roky svého života. Následně se s matkou Mabel přestěhovali do staré dobré Anglie a Tolkien už nikdy na africkou půdu nevkročil. Mementa jeho krátkého pobytu najdete všude po městě.



Důležitým bodem Tolkienova dětství byl křest v anglikánské katedrále svatého Ondřeje a Michaela. Uvnitř se prolíná historie se současností, okolní zahrady pak vybízejí k pokojnému rozjímání. Možná právě zde Tolkiena kousl velký sklípkan, což byl zážitek, který později přispěl k vytvoření obří pavoučí příšery Oduly v příběhu Pána prstenů. Dávejte si pozor, možná potomek Tolkienova sklípkana v zahradách stále číhá!

Anglikánská katedrála sv. Ondřeje a Michaela, v níž byl pokřtěn J. R. R. Tolkien.

Po nasycení duše přichází čas k nasycení těla. Obědu v hotelu Hobbit Boutique nemůže správný fanda Tolkiena říci ne, protože interiér každou pídí upozorňuje na slavného rodáka. Navíc stojí jen kousek od spisovatelova rodného domu. Z něj nic moc nezbylo – ve dvacátých letech minulého století ho odnesla povodeň.



Tolkienovy vzpomínky na Afriku zahrnují horko a vyprahlou krajinu. Jedním slovem takový jeho knižní Mordor. Přesně takovým budete i vy projíždět cestou do Hogsbacku, jihoafrického Hobitína. Během dlouhé cesty si nezapomeňte protáhnout nohy v Leliekloof, v horách Stormberg. Z doby kamenné se zachovaly na skalách výjevy lovu kmene San. Detailní práce ukazuje, že o jídlo tu rozhodně nebyla nouze.

Dramatická krajina Jihoafrické republiky nejspíš inspirovala Tolkiena i při psaní příběhu Pána prstenů.

Pohádkový svět vysoko v horách

A konečně se blížíte k Hogsbacku, vesničce v horách Amatola, u které najdete nefalšovanou Roklinku nebo Hobitín včetně domů vykopaných do strání, místa tak důvěrně známá z Tolkienových fantasy příběhů. Podle místní lidové tradice sem jezdil malý John s rodiči a odnesl si vzpomínky, které později ovlivnily jeho tvorbu.

Pohled na pohoří Amatola v Jihoafrické republice.

V jiné interpretaci Tolkienova chůva pocházela z Hogsbacku a vyprávěla svému svěřenci pohádky místních kmenů o okřídleném hadu, který prý nad horami létá. Nejblíže pravdě bude nejspíše výklad, podle kterého Tolkienovi o hlubokých lesích a vysokých vodopádech psal v dopisech jeho syn Christopher, když byl poblíž umístěn v posádce Royal Air Force.

V okolí Hogsbacku najdeme typické husté lesy s mnoha vodopády.

Cesta opouští farmářskou krajinu a polopouště, stoupá v prudkých zatáčkách a prořezává se skrz lesy, až dorazí do Hogsbacku. Je to jiná dimenze reality, krok do pohádkového království, ve kterém si lehce představíte elfy, hobity a trpaslíky.

V Hogsbacku najdeme také pohádkovou botanickou zahradu.

Místní lesy nabízejí nepřeberné množství procházek, třeba k vodopádům 39 Steps na řece Tyhume. Obklopena je arboretem se stromy z celého světa, některým je i přes 100 let a společně s vodopádem dotvářejí atmosféru klidu, míru a harmonie s přírodou. Komu by jeden pohádkový vodopád nestačil, může obdivovat další s názvem Madonna and Child anebo se vykoupat v jezírku u vodopádu Swallow’s Tail.

Dalším známým vodopádem v oblasti Hogsbacku je ten s názvem Madonna and Child.

Zážitků si domů přivezete spoustu

Vrcholky hor nabízejí při úsvitu či západu slunce dechberoucí výhledy do kraje. Zejména procházka Bluff Walk nad údolím Tyhume stojí za těch pár kapek potu. Kromě krásné krajiny tu čeká i jedno z největších přírodních bludišť na světě, Labyrinth at The Edge. Dojet se k němu dá i na koni z jedné z místních stájí. Projíždět odpoledne kolem vodopádů klidným lesem je nezapomenutelný zážitek, který si budete v srdcích a na fotkách uchovávat navěky.

Místní hory nabízejí turistům nezapomenutelné vyhlídky do kraje.

I když spojení s Tolkienem není tak pevné, jak by si mnozí z místních přáli, je to právě klid a izolovanost Hogsbacku, co dlouhodobě přitahuje malíře, spisovatele a umělce všeho druhu. Jejich díla stojí za pozornost, protože jsou inspirována místem, ve kterém žijí. A díky nim si kus Hogsbacku můžete vzít na cestu k pobřeží, kde se napojíte na proslavenou trasu Garden Route, po níž dojedete až do Kapského Města. A pak na vás bude pomrkávat z poličky doma, jako vzpomínka na krajinu, která tak připomíná Pána prstenů.

Legendární stezka Garden Route vás provede skrze Jihoafrickou republiku. Svůj název získala díky bohaté přírodě v okolí a vůni mnoha exotických květů.

