Kouzelné ostrovy, nádherné pláže, impozantní chrámy… Je spousta důvodů, proč si pro svou dovolenou vybrat právě Thajsko. Aby vás během pobytu nic nevyvedlo z míry, přinášíme vám praktická doporučení, jak v této krásné zemi pohodlně cestovat, výhodně nakupovat a bez omezení relaxovat.

Smlouvejte o všem a všude

V Thajsku se příjemně nakupuje a suvenýry, jídlo i oblečení získáte za dobrou cenu – stačí smlouvat. Vůbec se neostýchejte, Thajci to od vás přímo očekávají. Pokud si se svojí angličtinou příliš nevěříte, nevadí – většina prodejců má po ruce kalkulačku, jednoduše jim svoji požadovanou slevu vyťukejte. Začněte na polovině ceny.

Thajské trhy stojí za návštěvu, o tom není pochyb. Při nákupech se rozhodně nebojte smlouvat.

Obchodník zhodnotí vaši nabídku a navrhne zhruba 70 % původní sumy. To odmítněte a stůjte si za svými 50 %. Prodavač potom nabídne zhruba 60 % ceny. V tuto chvíli můžete přijmout, anebo trvat na svém a vyzkoušet tzv. metodu odcházení. Zkrátka poděkujte a předstírejte, že jdete pryč. A tady začíná zábava – prodejce na vás bude pokřikovat vaši cenu, vy se vrátíte a pořídíte levné zboží. Jednoduché, že ano?

V Thajsku se smlouvá všude, včetně malých cestovních kanceláří nabízejících výlety a turistické atrakce. I tady chtějte slevu – nejlépe funguje množstevní.

Po vodě se cestuje nejlépe

Nejvýhodnějším přesunem, například mezi Bangkokem a jihem země, je cestování lodí. Trajekty jsou cenově přijatelnou a pohodlnou formou dopravy. V jízdence je často již zahrnut transfer z přístavu do hotelu a na lodi se podává thajské i západní občerstvení.

Lodní doprava mezi thajskými ostrovy může být zajímavou a dobrodružnější alternativou přepravy.

Poměrně levné jsou i vnitrostátní lety, které šetří váš čas (k cestě na jihozápadní ostrovy tak můžete využít hodinu a půl trvající přelet Bangkok–Krabi). Aerolinky Bangkok Airways jsou spolehlivé a nabízejí výhodné akční letenky.

Bangkok Airlines patří mezi osvědčené a spolehlivé vnitrostátní dopravce.

Autobusová doprava po Thajsku nás naopak neoslovila. I když místní cestovní agentury jdou s cenami hodně dolů, stejné je to bohužel i u kvality – autobusy jsou často bez klimatizace a WC. Někdy si vás dopravci mezi sebou v rámci jedné jízdenky přehazují z jednoho autobusu do druhého nebo jezdí vesničkami, a výsledný čas cesty se tak může značně odchýlit od původního jízdního řádu.

Pokud chcete využít autobusy, vždy se raději zeptejte v hotelu, jestli se jedná o prověřenou dopravní společnost a jak dlouho cesta trvá – nespoléhejte se pouze na informace od agentury.

Nenechte se zaskočit, když zazní: Boty dolů

Turisté už jsou zvyklí, že v mnoha exotických destinacích se musí při poznávání památek zahalovat. V Thajsku budete navíc i odkládat. V chrámech i pod širým nebem se země pod nohama uctívá jako svatá, a obuv tak musí pryč.

Ne, nejsme v prodejně obuvi, ale u vchodu do thajského chrámu.

Bosé pravidlo platí dokonce i v některých obchodech se suvenýry a oblečením – jako správný cestovatel tak dodržte místní zvyklosti a nebojte se, nikdo vám odložené boty neukradne (ale pro klid duše si je klidně vezměte s sebou do ruky).

Tip: Aby vás tento zvyk co nejméně omezoval, noste pohodlné boty, které se dají lehce zout a zase obout.

Místo lahví voda z automatu

Voda z kohoutku není v Thajsku vhodná ke každodenní konzumaci. Vzhledem k vysokým teplotám je ale třeba dodržovat zvýšený pitný režim. Náklady za nákup balené vody můžete částečně snížit díky tzv. vodomatům – i na menších ostrovech si z nich za drobný poplatek můžete dotáčet bezpečnou pitnou vodu do vlastní lahve. Místní to tak dělají také.

Co se týká stravování, je samozřejmě nejvýhodnější využít bohaté nabídky u pouličních stánků. Pro svačinu na celodenní výlet (sendvič, sušenky, ovoce) můžete zajít do obchodů Seven eleven (7/11), kde prodávají vše od potravin přes kosmetiku a alkohol až po základní léky. Tady také koupíte cestovní mini balení kosmetiky nebo opalovací krém.

Prodejny 7-Eleven si určitě zapamatujte. Seženete zde téměř cokoliv a za rozumné ceny. Včetně alkoholu.

Příliš mnoho exotiky škodí

Thajské jídlo, především ve stáncích na ulici, je jedno z nejchutnějších na světě. Náš evropský zažívací systém ale není na tolik koření zvyklý, a tak je potřeba ochutnávat s citem – jednou za dva dny si dejte od thajských pokrmů přestávku. Vaše tělo to přijme s povděkem.

Street food aneb ochutnat jídlo na ulici by mělo být v Thajsku povinné.

A pozor – kostky ledu se vyrábějí z nefiltrované vody, a ta může způsobit nevolnosti, kterým je lepší se na dovolené vyhnout. Spoustu ledu vám budou nabízet v ovocných džusech, ledovém čaji a koktejlech smoothie. Rovnou požádejte prodejce, ať váš nápoj připraví bez něj. Možná si řekne o něco vyšší cenu, protože ledem tu drinky v podstatě nastavují, ale za uchránění před problémy to stojí.

Pokud vás přece jen potkají, první pomocí je návštěva obchodu Seven eleven. Tady koupíte živočišné uhlí (pod názvem Carbon, hned u pokladny), které na většinu zažívacích potíží zabere během dvou dnů. Samozřejmostí je dostatečné pití čisté vody a vyhýbání se pobytu na sluníčku.

…i když některé thajské restaurace můžou na nás Evropany působit poněkud svérázně.

Zůstaňte v klidu

Pokud je dovolená v Thajsku vaší první návštěvou Asie, po prvních dnech na vás může dolehnout kulturní šok: zouvání bot, zvláštní chutě a vůně a spousty chrámů, mnichů a prodejců pokřikujících na ulici, chaotická doprava a těžký vzduch v Bangkoku.

Nenechte se ale odlišnostmi vystresovat, vždyť cestujete právě proto, abyste poznali něco nového a získali neopakovatelné zážitky. Navíc Thajci jsou milí lidé, kteří se vždy snaží pomoci, pokud cokoli potřebujete.

Na thajské úsměvy budete po návratu do Česka ještě dlouho vzpomínat.

