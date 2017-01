Přírodní zázrak Huangshan neboli Žluté hory se nachází na jihovýchodě Číny v provincii An-chuej. Najdete zde celkem 72 horských vrcholků, z nichž některé dosahují výšky přes 1800 m n. m.

Strmé stěny Žlutých hor vytvářejí fascinující scenérie. Není divu, že si vysloužily zápis do UNESCO.

Skalní pilíře tvořené světlou žulou mají díky různorodým tvarům i jména, jako třeba Vrchol lotosového květu nebo Vrchol fialového mraku.

Tiandu Feng – Nejvyšší nebeský vrchol

K téměř každé ze špičatých skal se váže romantická legenda a svou podmanivou krásou odjakživa doslova magicky přitahovaly čínské malíře a spisovatele, které inspirovaly v jejich tvorbě.

Napínavá cesta do hor



Do oblasti Žlutých hor se pohodlně dostanete rychlovlakem, který vás zaveze přímo do města Huangshan.

Město Huangshan je vstupní branou do Žlutých hor.

Odtud stačí jen popojet místním autobusem do městečka Tangkou, které leží přímo pod úpatím hor. Už samotná cesta je zážitkem. Nikdy není jasné, kdy autobus odjede, protože se jednoduše a bez jakéhokoli stresu čeká, než se všechna místa zaplní cestujícími. Pro představu, my jsme čekali asi hodinu. Po odjezdu přijde na řadu další zážitek v podobě čínského silničního provozu, který je pro nás Evropany dosti matoucí. Neustále se troubí, kličkuje a na silnici panuje pořádný chaos.

Nebeské stezky



Na vrcholky hor vede několik značených tras. Nejnavštěvovanější jsou východní a západní schody.

Vyhnout se nosičům na strmých stezkách nemusí být snadné.

Člověk musí vyšlapat několik tisíc schodů a ještě se přitom na nejužších a nejstrmějších místech vyhýbat nosičům, kteří na svých zádech nosí stavební materiál či zásoby do stánků roztroušených po cestě do hor. Méně zdatní jedinci mohou naštěstí využít lanovky, které je nahoru za poplatek vyvezou.

Na vrcholky hor se můžete dostat i lanovkou. Je-li vám více než 60 let, nezapomeňte si vzít pas. Jízdu nahoru budete mít zdarma.

K těm nejkrásnějším výhledům se dostanete po chodnících kolmo přilepených ke stěnám skal. Pro lidi trpící závratěmi mohou být tyto úseky zkouškou odvahy, ale stojí za to se překonat.

Ve Žlutých horách si chodníků přilepených k příkrým stěnám užijete dosyta.

Cestou uvidíte i typické prazvláštně pokroucené borovice, z nichž mnohé jsou přes sto let staré. Nejznámější z nich, tzv. hosty vítající borovice, prý dokonce ze skalní stěny ční již 1500 let.

Typické borovice zdobí skály Žlutých hor.

Neuvěřitelné východy slunce



Nezapomenutelný zážitek vám ve Žlutých horách přinese bezesporu východ slunce, na který tu každé ráno netrpělivě čekají desítky turistů. Potřebujete mít ale štěstí na dobré počasí. Zataženo bývá více než 200 dní v roce a mlha je většinou tak hustá, že by se dala krájet. O to víc potěší, když se mlžný opar rozestoupí a vrcholy okolních hor máte jako na dlani.

Východ slunce a tzv. oblačné moře pod vrcholky Žlutých hor.

Za nejdeštivější měsíce platí červenec a srpen. Pokud toužíte po krásných výhledech bez nepříjemných srážek, počkejte s návštěvou až do podzimu. Září a říjen jsou na cestu ideální. V každém případě si na výpravu do mystických Žlutých hor přibalte pláštěnku a boty, které hned nepromoknou. Početné skupinky čínských turistů si však s výbavou hlavu příliš nelámou – na běžnou obuv navléknou igelitové pytlíky a vesele vybíhají do kopců. Nezapomeňte také na dostatek vody a jídla. Čím výš k vrcholům půjdete, tím se budou zvyšovat i ceny občerstvení.

Pokud budete mít během dovolené v Číně ve svém itineráři naplánovanou návštěvu hor, vypravte se právě do Huangshanu. Nepatří sice mezi jedny z posvátných čínských hor, ale při správném počasí tu uvidíte scenérie, na které budete vzpomínat celý život. Vrcholy vystupující z moře mlhy, to je Huangshan.