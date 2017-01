Hlavní hvězda Golden Gate Bridge

Hlavní hvězdou a symbolem San Franciska je bezesporu Golden Gate Bridge. Legendární visutý most se po celém světě proslavil i díky své výrazné červené barvě.

Legendární most Golden Gate Bridge se po právu stal sanfranciskou ikonou.

Míst, odkud si ho nejlépe prohlédnout, je celá řada. Perfektní výhled na město a Golden Gate Bridge v celé jeho kráse se vám otevře například po výstupu na kulatou věž Coit Tower na kopci ve čtvrti Telegraph Hill – pokud se tedy most zrovna nezahalí do zdejší proslulé mlhy, které se familiárně říká Karl. Chcete-li si most užít zblízka, nechte se z přístavního mola Pier 39 převézt lodí na druhou stranu zálivu do městečka Sausalito a zpátky do San Franciska přejděte po svých – čeká vás příjemná asi pět kilometrů dlouhá procházka k mostu (tuto část můžete případně absolvovat taxíkem) a pak 2,5 kilometru přes most samotný, pěší mají vstup zdarma.

Z přístaviště Pier 39 můžete plout lodí do městečka Sausalito a užít si krásnou zpáteční procházku do San Franciska. V zimě, když ubude turistů, mola přístaviště obsadí lachtani.

Elegantní silueta Transamerica Pyramid

K San Francisku již přes čtyřicet let neodmyslitelně patří také mrakodrap Transamerica Pyramid. Druhá z dominant města dostala netradiční tvar čtyřbokého jehlanu prý i proto, aby na ulice pod ní dopadalo co nejvíce světla. Pro turisty je zklamáním, že vyhlídková plošina ve 27. patře byla po tragickém 11. září uzavřena. Mnozí proto považují za zbytečné absolvovat cestu až k mrakodrapu, který je nepřehlédnutelný z jakékoli části města. Nemusíte se tedy nijak zvlášť namáhat, abyste získali perfektní snímky této mimořádně elegantní bílé stavby. Pohled zespodu nabízí ale úplně jiný zážitek. Navíc je u paty mrakodrapu schovaný jedinečný Redwood Park, malý sekvojový háj se stromy dovezenými z pohoří Santa Cruz Mountains.

Mrakodrap Transamerica Pyramid, jehož vyhlídková plošina je pro turisty bohužel uzavřená.

Romantický Palace of Fine Arts

Při prohlídce města se vyplatí zabloudit po pobřežní třídě Marina Boulevard do stejnojmenné moderní čtvrti. Kromě toho, že se zde dá skvěle najíst a stejně dobře nakoupit, je odsud krásný výhled na nábřeží a přes stěžně jachet v přístavu také na most Golden Gate na konci zátoky. Hlavní atrakcí nicméně zůstává Palace of Fine Arts (Palác výtvarných umění). Těžko byste hledali romantičtější snímek než právě jeho antikou inspirovanou budovu s typickou kopulí a sloupořadím na levém i pravém křídle, jak se zrcadlí na hladině přilehlého jezírka. Není divu, že spousta sanfranciských zamilovaných párů touží mít svatbu právě zde.

Romantický Palác výtvarných umění je díky svému okolí častým cílem procházek mnoha obyvatel San Franciska.

Viktoriánské domy u Alamo Square

Ani další oblast nemá daleko do krásného kýče a ve fotoalbu žádného návštěvníka San Franciska by neměla chybět. Je třeba vyrazit trochu dál od vody, až na okraj parku Alamo Square. Barevných viktoriánských domků, pro které se vžil odborný termín „painted ladies“, ve městě původně stálo několik desítek tisíc, ale většina jich podlehla zemětřesení nebo ustoupila moderní zástavbě. V ulici Steiner se naštěstí zachovala známá „pohlednicová“ řada malebných, na sebe namačkaných domů s balkónky a velkými verandami. Pocit, že jste se o sto let vrátili v čase, ruší jen špičky mrakodrapů za jejich střechami. Pokud chcete mít opravdu pohádkové fotografie, počkejte si na slunce ze západu, které „painted ladies“ u Alamo Square sluší nejvíc.

Alamo Square s typickými viktoriánskými domky a mocnou kulisou sanfranciských mrakodrapů.

Exotická japonská čajová zahrada

Slavný newyorský Central Park má v San Francisku méně známého, zato většího bratra. Rozlehlý park Golden Gate přiláká každý rok na 13 miliónů návštěvníků a místní ho považují za jeden z největších pokladů města. Nabízí vyžití pro každého – zelenou oázu klidu, botanickou zahradu, jezera, piknikové plácky, holandský větrný mlýn, hudební scény i hřiště. Pro turisty a jejich fotoaparáty je ovšem největším lákadlem japonská čajová zahrada, nejstarší v celých Spojených státech. Pohled na pětipatrovou pagodu vystupující za větvemi červených javorů, bambusů a letitých vistárií je opravdu malebný.

Okouzlující oáza uprostřed velkoměsta. I tak by se dala nazvat nejstarší japonská zahrada na území Spojených států, která tvoří součást parku Golden Gate v San Francisku.

A kdo se dosyta pokochá uměním japonských zahradnických mistrů, dokonale tvarovanými jehličnany a rybníčky s koi kapry, může se osvěžit v čajovně a nakoupit dárečky.