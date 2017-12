V autě strávíte osm hodin, je však třeba počítat s několika přestávkami a možnými dopravními zácpami. Ubytování se snídaní, polopenzí, plnou penzí nebo s režimem all inclusive si lze snadno zařídit prostřednictvím internetu. Jde hlavně o to, které letovisko upřednostníte. Bude to Piran, Portorož, Izola anebo Koper?

Město Piran připomíná Benátky

Nejpřitažlivější a nejpozoruhodnější Piran se stupňovitě rozkládá na malém poloostrově, prudce se zdvihajícím z moře. Atraktivitu městečka umocňuje zachovalá historická zástavba. Není divu, že se Piran pyšní přezdívkou „slovinské Benátky“. Spousta obyvatel navíc hovoří italsky, což umocní celkový dojem. Posedět si můžete v některé z restaurací, kaváren či taveren s výborným slovinským a italským jídlem a nabídkou skvělých vín. Ať už zde budete pobývat více dní, anebo se sem vydáte pouze na výlet, neváhejte vystoupat strmými uličkami k hradbám a vyšplhat na jednu z opevněných věží. Otevře se vám božský výhled na město i na Jaderské moře.

Největší náměstí ve městě Piran je pojmenováno podle houslisty a skladatele Giuseppe Tartiniho.

FOTO: Shutterstock

Piran sousedí s oblíbeným letoviskem Portorož, jež se rychle rozvíjí a skýtá vícero možností zábavy. Nacházejí se zde největší a nejlépe vybavené slovinské přímořské a klimatické lázně a také proslulý přístav. Název vznikl ze dvou slov – Portor a Rose, což v překladu znamená „přístav růží“. Námořní obchodníci tak kdysi pojmenovali místní kostel. V současnosti turistické středisko vyniká krásnou parkovou úpravou s množstvím květin, zejména růží. Příjemná promenáda svádí k procházkám, přilehlá pláž ke koupání a slunění. Ovšem pamětihodnosti byste hledali marně.

Koper nadchne architekturou dávných časů

Nejblíže k České republice se nalézá zmíněný Koper. Zdejší přístav je podstatně větší, i z tohoto důvodu je nejvýznamnější v celé zemi. Koper byl původně založen na ostrově, s pevninou ho spojili až v 19. století. Hranice mezi starým a novým městem je i nyní zřetelná. Zatímco nová část má charakter nesouvislé zástavby bez jakékoli koncepce, historické centrum je malebné. Spatříte tu velké množství architektonických památek, převážně v benátském stylu. Kostelů je tady doslova jako naseto, vévodí jim katedrála Nanebevzetí Panny Marie. Dále vás jistě okouzlí renesanční brána, která je pozůstatkem starověkého opevnění, následně několik domů s patry vysazenými do ulice a v neposlední řadě četné zahrady. Jižní část náměstí tvoří skvostný Prétorský palác.

Turistické středisko Izola mile překvapí úzkými uličkami i přístavem.

FOTO: Shutterstock

A za čtvrté si krátce představíme Izolu, rozprostírající se mezi Piranem a Koperem. Její starobylé jádro je stěsnáno na poloostrůvku. V úzkých křivolakých uličkách se ukrývají pohodové bary a restaurace. V severozápadní části leží pěkný park, na nějž navazuje veřejná pláž. Na západním konci města je hezký přístav, na východě kotví nákladní lodě a sídlí průmyslové podniky. Koho láká trocha dobrodružství, zvolí výletní plavbu Terstským zálivem, spojenou s návštěvou okolních letovisek, programem a chutným jídlem na palubě.

Fresky uchvátily i organizaci UNESCO

Je libo výlet v rámci pevniny? Vydejte se do Hrastovlje, tedy zhruba 25 km z Izoly směrem na východ. Ve vesničce stojí kostel sv. Trojice, který je zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Uvnitř se pokocháte pohledem na nejstarší slovinské malby s výjevy z bible. Vznikly použitím ryze přírodních barev, do nichž byly přidávána vejce, mléko a dokonce i krev. Na zdech kostela taktéž uvidíte „podivné“ písmo, jedná se o hlaholici. Jakmile se patřičně nabažíte a vyjdete ven z kostela, nezapomeňte si v Hrastovlje zakoupit vynikající místní víno.

Trojlodní kostel svaté Trojice ve vesničce Hrastovlje se díky vzácným freskám řadí k nejvýznamnějším slovinským památkám.

FOTO: Shutterstock

Milujete-li přírodu, nemusíte nikam jezdit. Z Piranu, Portorože i Izoly doputujete pěšky do přírodní rezervace Strunjan. Objevíte tu například 80 metrů vysoký útes, z něhož lze sestoupat k divokým, takřka prázdným plážím v zálivu sv. Kříže (Mesečev zaliv). Je zde i 200 metrů dlouhý pobřežní pás s podvodním trávníkem, v němž žijí ohrožené druhy (koníček mořský, koráli, mořští ježci atd.). Nad zálivem se tyčí mohutný strunjanský kříž z roku 1600 a renesanční kostel Matky Boží.

Během procházky přírodní rezervací Strunjan nejspíš neminete tento obří bílý kříž.

FOTO: Shutterstock