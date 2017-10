Jedna z možností, jak navnadit děti na nějakou pamětihodnost, je náročná túra spojená s hecováním, že by ji stejně nezvládly, protože jen sedí u počítače. Tato taktika se dá vcelku úspěšně použít jako lákadlo k výstupu na nepřístupné hrady. V Turecku třeba na ten, který se vypíná nad Alanyí. Cesta sice obnáší jen 300 metrů, ale zato do kopce, tělo dostane zabrat. Odměnou je nádherný výhled. Rodič, který má trochu fantazie, může barvitě vylíčit, že hrad nesloužil jen jako obrana proti křižákům, ale jeho hradby i jako laciné popraviště – odsouzený z nich byl prostě svržen dolů, kde ho čekala jistá smrt. Přímo pod nimi je jeskyně Damlatas s vysokou vlhkostí, tu navštěvují astmatici.

V jeskyni Damlatas můžete obdivovat nádherné stalaktity a stalagmity.

FOTO: Shutterstock

Ústí Manavgatu navštěvují také želvy

Dobrodruzi, ke kterým mládí patří, si pak místo návštěvy dalších zajímavostí – a že jich je tady požehnaně, třeba romantické městečko Side, kde se vášnivě miloval Antonius s Kleopatrou – ovšem zvolí úplně jiný cíl. Tím je rafting v národním parku Köprülü, konkrétně v překrásném kaňonu s až neuvěřitelně modrou vodou.

Je sice krásná, místy divoká, ale především hodně studená. Kdo se, jak říkají vodáci, „udělá“, bude ještě dlouho drkotat zuby. Možná bude litovat, že se raději nevydal na klidnou plavbu po řece Manavgat s koupáním v nádherném místě, kde ústí do moře. Pokud by mu přálo štěstí, mohl by spatřit želvy, které se také nevidí každý den.

Milovníci raftingu si přijdou na své v národním parku Köprülü.

FOTO: Shutterstock

S delfíny si lze i zaplavat

Alanya se nachází pod masivem Taurus. Oblíbený je výlet na horu Tahtali s úctyhodnou výškou 2365 metrů, navíc je nejblíže k moři. Má slogan „Sea to Sky“ a patří k těm vyhledávaným. Cestuje se totiž kabinovou lanovkou a pohledy pod sebe doslova berou dech. Kdo se nebojí výšek, jízdu oběma směry si opravdu užije. Před začátkem výletu se ovšem musíte dostat do Kemeru...

Na horu Tahtali se nejsnáze dostanete kabinovou lanovkou, ale dá se tam dojít i pěšky.

FOTO: Shutterstock

Z dalších atrakcí je – u všech generací – zájem o pestrou a rozvernou delfíní show, během níž tato zvířata předvádějí různé zábavné kousky. Je možnost si s nimi zaplavat, pohladit je a vyfotit se, samozřejmě za poplatek. Jsou tady i žraloci, sice ti menší – a navíc neškodní, přesto i mladí odvážlivci váhají.

Antalya nabízí nejen suvenýry

O tom, že děti si dovedou vynutit leccos, není sporu. Ovšem je „kategorie“, na kterou nemají – jejich matky. Ty zpravidla preferují jiné zájmy, takže půldenní výlet do Antalye, největšího města Turecké riviéry, je stále v kurzu. Je fakt, že ani jim nejde o památky, upřednostňují výhodné nákupy. Vyplatí se tu kupovat zlato, pokud umějí smlouvat. Ale pozor – ne všude je ryzí, je lepší využít průvodce.

Obvykle se na „lov“ vydají samy, manžela a děti pošlou do akvária se 131 m dlouhým podvodním tunelem. V okolí jsou prý i pirátské jeskyně, v nichž spočívaly uloupené poklady. Úmyslně nepopisujeme asi největší atrakci, přírodní útvar Pamukkale. Ten zná každý – a navíc se nehodí ke dnešnímu tématu…

Přímo ve městě Antalya lze navštívit podmořské akvárium s dlouhým tunelem.

FOTO: Shutterstock