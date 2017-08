I když vzpomínka na legendárního panovníka na ostrov dodnes láká jeho obdivovatele, v poslední době se množí řady těch, kteří sem jedou hlavně za potápěním, krásnou přírodou, ale i možnostmi sportovního vyžití. Elba má výbornou polohu v Toskánském souostroví, pouze 11 km od města Piombino na pobřeží. Jen její tvar je poněkud divný, vypadá jako zvláštní ryba. Není nikterak velká, na délku měří 27 km a široká je 18 km.

Potápěči mohou obdivovat podmořský život i vraky potopených lodí.

FOTO: Shutterstock

Za všechno prý může Venušina perla

Přesto je Elba kupodivu hned po Sicílii a Sardinii třetím největším italským ostrovem. Podle legendy o vzniku se bohyni, tyrhénské Venuši, poté, co vystoupila z mořské pěny, roztříštila její oblíbená perla. O jejích rozměrech si můžeme udělat nejlepší obrázek z toho, že v místech, kam dopadly střepiny, se ze dna vynořila nejen Elba, ale i Capraia a mnohé další ostrovy, které tvoří dnešní Toskánské souostroví. Pokud tedy budeme věřit mýtům…

V antice měla název Aithalos, v řečtině jiskra, a to podle železné rudy, která k Elbě od nepaměti neodmyslitelně patří. První doly tu vybudovali už Etruskové, za jejichž dob se jmenovala Ilva. Římané zde navíc objevili ložiska mramoru a žuly. I díky tomu se o ostrov v průběhu staletí různé, nejen četné italské městské státy, ale i další mocnosti, mezi jinými Španělsko, doslova rvaly. Nerostné bohatství pochopitelně přinášelo i skutečné, Elba musela čelit rovněž pirátským nájezdům.

Koupat se zde dá už na jaře

Na Elbě je velice specifické geologické složení, které ovlivňuje flóru, faunu, ale též kvalitu místních červených i bílých vín. Vysoce ceněná jsou Rosso dell’Elba či dezertní Moscato dell’Elba, to hodně chutná dámám. Ostrov má členité pobřeží, i to je přitažlivé, najdeme tu jak dlouhé pláže, k nejvyhledávanějším patří zejména Cavoli a Fetovaia, ale i malé, pro samotáře, občas zastrčené v zátokách, takže se musí chvíli hledat. Jak jinak než křišťálově čisté a azurově modré moře je teplé už v dubnu, dá se v něm koupat až do listopadu.

Jednou z nejznámějších pláží, kde nechybějí lehátka a slunečníky, je Fetovaia.

FOTO: Shutterstock

Potápěči jsou tu ve svém živlu ve „společnosti“ mořských živočichů, včetně delfínů, kteří sem také zabrousí. Stejně tak budou uspokojeni milovníci panoramatických vyhlídek od moře i z výšky. Za jednu z nejpůvabnějších scenérií se považuje ta z lanovky, která vede na nejvyšší horu ostrova Monte Capanne. Je z ní vidět vše jako na dlani – zelené a převážně kopcovité vnitrozemí ostrova, městečka jakoby náhodně rozesetá podél jeho pobřeží a samozřejmě nekonečné moře, na kterém se sem tam vynoří malé ostrůvky.

Monte Capanne, nejvyšší vrchol ostrova, skýtá úžasný výhled do širokého okolí.

FOTO: Shutterstock

K nejznámějším patří Giglio, Capraia, Pianosa či Montecristo, slavný díky Dumasově románu Hrabě Monte Christo. Je stejně jako v době, kdy tu Edmond Dantès našel pohádkový poklad, opuštěný, vstup je možný jen na speciální povolení. Jinak Napoleonovi by se dalo vytknout mnohé, ale určitě ne lenost. Během devíti měsíců udělal víc práce než jiný za dlouhé roky. Vystavěl nové domy, cesty, osobně navrhl vlajku, do červeně příčného pruhu umístil tři zlaté včely. Inicioval taktéž spoustu reforem, které zlepšily podmínky místních obyvatel.

Ocitnete-li se na ostrově Elba, určitě nevynechejte návštěvu městečka Portoferraio.

FOTO: Shutterstock

Elba se zavděčí také cyklistům

Ve městě Portoferraio lze navštívit Palazzinu dei Mulini, jednu z reprezentativních rezidencí, kde Napoleon přijímal návštěvy. Žil však v jiné, ve Ville di San Martino, na svahu kopce. Chtěl tím, a to se mu povedlo, obelstít své věznitele. To, že byla vidět z daleka, měl být signál, že se nechystá uprchnout, což ovšem chtěl od prvního okamžiku. Ale zpět do přítomnosti. Elba je oblíbená u cyklistů, na své si přijdou rybáři, milovníci historických památek či gurmáni, italská kuchyně je tu na vysoké úrovni.