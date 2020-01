Vláda Baleárských ostrovů přijala dekret proti pijácké turistice

„Je to první norma v Evropě, která omezuje reklamu a prodej alkoholu v konkrétních turistických zónách,” citoval deník El País baleárskou vládu. „Máme též připravený plán, jak budeme o těchto omezeních informovat ve Španělsku i v jiných zemích, vysvětlíme to v Londýně i v Berlíně, spolupracujeme také s ambasádami a konzuláty. Vidí tento problém stejně jako my,” uvedl místní ministr turistiky Iago Negueruela.

V těchto místech bude zakázáno podporovat prodej alkoholu například reklamou či nabízením slev, třeba takzvanými happy hours či dva za cenu jednoho. Nebude se tam smět rovněž prodávat alkohol v obchodech v nočních hodinách od 21:30 do 8:00. Tamní restaurace, které nabízejí „all inclusive”, budou smět servírovat k obědům a večeřím jen tři alkoholické nápoje na osobu.

Balconing spočívá v tom, že mladí turisté, často pod vlivem alkoholu, přelézají z jednoho hotelového balkonu na druhý, nebo z balkonů skáčou do bazénu. Nyní za to budou hrozit pokuty od 6000 do 60 000 eur (150 000 až 1,5 milionu korun). Hotely budou mít povinnost těmto turistům ukončit ubytování.